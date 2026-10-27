魯拉翻盤關鍵 動員首輪未投票選民

巴西總統魯拉在首輪投票落後右翼候選人波索納洛約二二○萬票，僅僅三周後，卻在決選反超對手四四三萬票，成功連任。這場逆轉勝關鍵在於重新調整競選策略、動員未投票選民，並將生活成本與社會福利重新帶回選戰核心。

魯拉連任之路並不順遂。路透指出，近年貪腐醜聞及物價上漲，讓民眾對魯拉及其所屬勞工黨不滿升高。魯拉因此在十月四日首輪投票得票率僅百分之四十五點一六，落後波索納洛的百分之四十七點○三。

魯拉陣營迅速檢討競選溝通方式，認為競選訊息未能有效觸及年輕人與女性，因而調整宣傳策略。

動員未投票選民，是魯拉反攻的重要戰場。首輪投票約有三三四○萬名選民缺席，約占選民總數百分之廿一，創一九九八年以來大選首輪缺席比率新高。魯拉陣營將這群人視為決選關鍵，試圖喚起對社會福利、醫療服務及生活保障的重視，爭取首輪缺席的選民投票。

競選方式也出現明顯變化。魯拉開始透過自拍影片與社群平台，以更直接、生活化方式向選民溝通。巴西眾議員雅諾內斯則成立名為「魯拉軍團」的WhatsApp群組，吸引超過一千萬人加入，協助擴大社群聲量與動員支持者。魯拉陣營還承諾推動周末免費公共運輸，回應民眾對生活成本的壓力。

經濟與社會福利同樣成為選戰焦點。面對物價、家庭負債與治安問題帶來民怨，魯拉試圖強調政府補助及既有社會福利計畫的重要性，提醒選民重新考量政策改變的影響。另一方面，波索納洛則以改革、削減政府部門及改善治安等主張爭取選民。

最終魯拉在決選取得約六四二五萬票，波索納洛則獲約五九八二萬票，兩人票數差距擴大至四四三萬票。相較首輪，魯拉增加約一○四一萬票，波索納洛只增加約三七三萬票。