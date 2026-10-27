巴西總統大選 魯拉二輪逆轉勝出

巴西總統魯拉（右二）25日在聖保羅與支持者一起慶祝勝選。路透

巴西廿五日進行總統大選決選，選舉法院宣布左派現任總統魯拉擊敗極右派參議員佛拉維歐．波索納洛，成功取得第四個非連續任期。魯拉首輪投票落後約二二○萬票，決選卻以超過四四三萬票差距逆轉勝，成為巴西一九八九年恢復總統直選以來第一個首輪落敗、決選翻盤的總統候選人。

開票結果，魯拉得票率百分之五十一點七九，擊敗得票率百分之四十八點二一的波索納洛，相差約四四三萬票。首輪投票中，波索納洛以百分之四十七點○三領先魯拉的百分之四十五點一六。

決選投票過程爆爭議。魯拉陣營指部分城市公車運輸異常阻礙投票，要求延長投票時間；波索納洛陣營也以南部豪雨淹水要求延長投票。最高法院法官在投票結束前三分鐘裁定，尚未關閉的投票所延長開放兩小時，但命令傳達不及，部分投票所已停止作業，引發混亂。

波索納洛以選舉程序混亂等理由，拒絕承認敗選，重演其父、前總統老波索納洛二○二二年敗給魯拉後拒絕認輸情況。波索納洛批評法院臨時延長投票是卑劣伎倆，表明將尋求宣告選舉無效。

路透引述風險諮詢公司ＲＡＮＥ拉丁美洲分析師布拉加指出，波索納洛想推翻選舉結果機會極低，因他落敗的票數差距超過老波索納洛當年二倍，且波索納洛陣營也曾要求延長投票時間。

魯拉在勝選演說表示，「巴西不是任何人的後院」，強烈反對外部勢力干預，誓言維護巴西主權與利益。這番話被視為隔空回應美國總統川普，川普政府先前因老波索納洛遭司法追訴，對巴西商品徵高關稅。

拉丁美洲多國領袖已向魯拉表達祝賀，包括智利、巴拉圭及秘魯的右翼總統，歐盟、中國大陸、俄國、印度等國也相繼向魯拉道賀，但直到廿六日深夜，美國政府仍保持沉默。

廿七日滿八十一歲的魯拉將面臨從政近半世紀以來最艱難執政考驗。新國會由右翼掌控，魯拉將遭嚴厲監督抵制。