6.7萬僑民返以色列 成選戰關鍵

以色列廿七日將舉行國會大選，總人口約一○二四點四萬。華爾街日報廿五日報導，據美國非營利組織推動的「飛回去投票」計畫調查，預計約六點七萬名以色列僑民返鄉投票，可能左右這場勢均力敵的選戰結果。有主辦相關活動的人士與選民說，他們很少看到如此踴躍參與的程度。

這是自二○二三年十月七日巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯襲擊以色列以來的首場大選，由內唐亞胡領導的右派「聯合黨」為首的執政聯盟，對決前以軍總參謀總長艾森科特為核心的陣營。美國總統川普廿五日在自創社媒真實社群發文，又一次表態「挺內」，「當各位去投票時，請記得比比（內唐亞胡暱稱）是位優秀的戰士總理」。

有封關民調顯示，由艾森科特領導的「正直黨」為首的陣營略微領先。但雙方均未達到在一院制的一二○席國會，贏得多數所需的六十一席。

批評人士認為，內唐亞胡應負起當時未能預防哈瑪斯襲擊的責任，並認為他破壞民主制度，讓極端分子進入政府、為了個人政治利益而延長以哈戰爭且損害以色列國際聲譽。

以色列只有駐外人員及部分軍人可不在籍投票。有僑民表明，他們計畫藉由這次大選，表達對內唐亞胡的反對。規畫六架包機協助旅外選民回國，據該計畫統計，返鄉投票的僑民約一半來自美國，逾三分之一來自歐洲國家。

聯合黨則要求以色列選委會下令停止此一計畫。前以色列情報人員波拉克去年七月帶妻兒離開以色列赴多倫多，此次也決定回國投票。受中東戰事影響，從加拿大直飛以色列的航班已暫停。他花五七一六美元（新台幣約十八萬元）買三張機票，途經維也納，共需十四小時。

波拉克說，有不少選民視此次大選為以色列史上最關鍵的一場選戰，「這屆政府在很多方面都失敗了；我不想看到以色列走上現在這條路」。