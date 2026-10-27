熱戰邊緣 美可在96小時內攻伊

美國福斯新聞節目「周日早晨談未來」廿五日播出總統川普專訪。對於已鏖戰近八個月的美伊戰爭，他表明，「我必須做出決定，那就是我該徹底終結它，而且這非常容易做到，還是我要達成協議？就這樣，我們不甩手段」。

川普廿五日稍晚也在答覆媒體提問時說，各位很快就會看到這場戰爭以某種方式結束。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿六日引述兩位美國官員報導，美軍部署在中東的部隊已準備好，一接獲川普命令，就能在九十六小時（四天）內對伊朗展開新一輪軍事行動，且可能是大規模行動，超過至今有限度的「割草戰略」。

現在已不是川普打不打、而是何時打，時間可能落在十一月三日美國期中選舉後。一位美國官員直言，荷莫茲海峽周邊的現狀，長期將無以為繼，這也是川普可能轉向重啟對伊朗軍事行動的主因之一。

為了重啟對伊朗的軍事行動，美軍已在中東部署足夠兵力。上述美國官員形容，這將是一場大規模行動。川普雖尚未決定期中選舉後是否對伊朗動手，但似乎傾向採取重大軍事行動。不過，美國官員提醒，川普也曾在美軍發動攻勢前夕喊卡。

據美國近來的情報評估，伊朗及葉門武裝團體「青年運動」目前不太可能主動升高衝突。若美國或以色列先攻擊伊朗，德黑蘭和青年運動很可能立即報復，攻擊美國駐中東的人員與設施，甚至波及中東以外的範圍。

兩位美國官員及一位以色列安全消息人士說，以色列總理內唐亞胡極力主張在美國期中選舉前就動手，但川普並未同意，且美國官員也要求延後，原因之一是以軍總參謀長薩米對美國參謀首長聯席會議主席凱恩說，這可能不利廿七日以色列國會大選甚至造成大選延期。

消息人士提到，以色列似暫時擱置攻擊伊朗的計畫，但仍持續準備以美聯手的聯合作戰。

以方願等待的部分原因是防空飛彈庫存吃緊，一旦重燃戰火，仍需美國幫忙防禦伊朗報復。但據美國情報評估，內唐亞胡雖公開揚言推翻伊朗神職政權，但仍缺乏明確的整體戰略目標。