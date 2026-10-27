川普再提台偷走美晶片產業

美國總統川普廿五日接受福斯新聞「周日早晨談未來」電話訪談，談論美國汽車製造業回流、關稅等相關政策時表示，如果美國有聰明的總統，台灣和中國大陸之間的問題就不會存在，並再度提及台灣偷走美國全部晶片生意。

川普談論他的關稅政策時表示：「你看，我們現在正在美國興建更多汽車工廠。就在昨天，奧迪也宣布相關計畫。我們現在興建汽車工廠數量，是美國歷史上前所未有。他們把我們的汽車產業搶走，我們原本擁有全球百分之一百汽車市場，但到一九五○、一九六○年代，生意一點一滴流失。最後，我們失去了百分之五十八的生意，被全世界其他國家搶走，包括日本、南韓、中國以及其他國家」。

他接著說：「我們會把一切找回來，他們都會回來，因為他們不想付關稅。他們不想付百分之廿五關稅，就這麼簡單。老實說，我已經把關稅維持在很低水準了，我本來可以提高到百分之五十。如果他們開始鑽漏洞、占我們便宜，我就會把關稅提高到百分之五十」。

川普隨後談到台海問題說：「你看，如果我們當年有聰明的總統，台灣與中國之間的問題根本就不會存在。那就會是，你知道的，沒有人會在意」。

川普接著宣稱台灣偷走了美國晶片產業並低價傾銷，「他們偷走了我們的晶片產業，全部，百分之一百，因為他們以荒謬的低價製造晶片，然後塞進市場」。

川普已多次公開宣稱台灣偷走美國晶片產業。他最近一次這麼說是十三日在阿拉斯加州助選時，點名台灣「偷走美國晶片產業」，並說「台灣有很多錢」，而以往美國總統不願對晶片課徵關稅，但如今因為他的關稅政策，晶片廠商正返回美國投資設廠。

川普最早一次批評台灣晶片業，是在二○二三年七月接受福斯新聞專訪時。當時準備再度參選總統的川普，宣稱台灣「搶走美國晶片生意」、「現在百分之九十晶片都是台灣製造」，主張對台灣徵收關稅。隨後川普在二○二四年七月總統選戰期間接受彭博新聞周刊訪問，談到是否協防台灣時表示，台灣拿走美國「約百分之百」晶片產業，主張台灣應為美國的防衛付費。