捷克擬廢公共媒體執照費 民眾示威憂新聞自主受威脅

捷克政府計畫廢除捷克電視台與廣播電台執照費，改由國家預算支應經費，引發數千位民眾示威抗議。批評者警告，此舉恐削弱公共媒體的自主性，並批評國會審議過程過於倉促；政府則強調，此項改革可減輕家庭繳納執照費的負擔，且不會干涉新聞工作。

布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，這項廢除公共媒體執照費法案於23日由眾議院審議，經通宵辯論後，24日凌晨4時36分通過一讀。反對派批評，執政聯盟在缺乏充分諮詢與公共討論的情況下，倉促推動重大制度改革。

眾議院議長岡村富夫（Tomio Okamura）支持廢除媒體執照費，並指控捷克電視台（Česká televize）與廣播電台（Český rozhlas）偏袒自由派立場，審查或扭曲不符合官方宣傳的資訊，但未提出具體證據佐證。

岡村富夫表示，廢除執照費後，同時繳納電視與廣播費的家庭每年可省下2460克朗（約新台幣3682元），政府也能減少收費及追討欠款的行政成本。

依據提案，兩家公共媒體未來將直接由國家預算取得經費。批評者估計，改革可能使兩家機構年度經費合計減少約14億克朗（約新台幣20.9億元），降幅約15%，並增加政治干預風險。

政府指出，歐盟未規定公共服務媒體必須採用特定融資模式，丹麥與挪威等國也已採行公共預算撥款制度。然而，反對者認為，關鍵在於經費能否穩定，以及制度是否足以保障媒體獨立。

約4000人在24日聚集在捷克第二大城布爾諾（Brno）的自由廣場，參加公民團體「民主百萬時刻」主辦的示威。馬薩里克大學學生馬扎洛娃（AdélaMazalová）表示，她不滿的不只是改革內容，更包括政府推動法案的程序，並質疑當局未充分評估不同融資制度的優缺點。

布拉格舊城廣場與周邊街道在25日也聚集大批抗議者。示威者布拉熱克（Pavel Blažek）指出，公共媒體由國家預算支應，在民主傳統深厚的北歐國家或許可行，但捷克民主制度仍較脆弱，政府出資可能演變為國家控制媒體。

部分民眾也提及共產政權時期媒體受到控制的歷史，認為捷克的歷史背景使這項改革格外敏感。抗議者並批評國會審議過程過於倉促，要求進行更廣泛的公眾與專家討論。

儘管參議院可退回法案，總統帕維爾（Petr Pavel）也可行使否決權，但執政聯盟在眾議院占有多數，眾議院最終仍可推翻相關阻礙。

總理巴比斯（Andrej Babiš）今日在布拉格哈維爾機場表示，立法程序尚未完成，後續審議仍可討論修改內容。他駁斥外界批評，並強調政府不會干涉捷克電視台與廣播電台的新聞工作及人事安排，媒體獨立性將獲得保障。

公共媒體員工已宣布將於11月3日罷工，示威主辦方也準備發起後續抗議。這場爭議持續延燒，政府強調改革僅涉及經費來源；反對者則憂心，改制可能對公共媒體的編輯自主與長期獨立性造成衝擊。