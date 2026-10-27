父子兩代拜相 前日相福田康夫逝世

美國福斯新聞節目「周日早晨談未來」廿五日播出總統川普專訪。對於已鏖戰近八個月的美伊戰爭，他表明，「我必須做出決定，那就是我該徹底終結它，而且這非常容易做到，還是我要達成協議？就這樣，我們不甩手段」。

2026-10-27 00:00