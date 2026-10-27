聽新聞
0:00 / 0:00
父子兩代拜相 前日相福田康夫逝世
前日本首相福田康夫廿二日因心臟衰竭在東京的醫院辭世，享耆壽九十歲。福田二○○七年九月接替稱病請辭的安倍晉三當選執政的自民黨總裁，並成為第九十一任首相，也是日本憲政史上，父子皆拜相的首例。
黨總裁兼首相高市早苗除表達哀悼，還提到福田二○○八年以東道主身分在北海道主持八大工業國集團（Ｇ８）峰會。時任美國與俄羅斯總統分別為布希及麥維德夫。
福田父親是自一九七六年至一九七八年擔任首相的福田赳夫。福田康夫一九九○年代表自民黨首度當選眾議員；二○○○年首度入閣，出任時任首相森喜朗的內閣官房長官。但福田就任首相僅約一年（差兩天滿一年）就宣布請辭，並於二○一二年退出政壇。
賴清德總統發文表示哀悼。中國大陸外交部發言人郭嘉昆廿六日對福田辭世表達哀悼，並強調福田為推動中日關係改善發展做出積極貢獻，首相任內簽署中日第四份政治文件，卸任後參觀位於南京的「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。