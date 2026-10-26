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歐洲議會訪團赴海牙 拜會沙卡洛夫獎得主國際刑事法院

中央社／ 布魯塞爾26日專電

歐洲議會法律事務委員會將於28日訪問荷蘭海牙，並拜會剛獲得歐盟最高人權獎「沙卡洛夫獎」的國際刑事法院，以彰顯對國際司法與基於規則的國際秩序支持。

沙卡洛夫獎（Sakharov Prize）以蘇聯異議人士沙卡洛夫（Andrei Sakharov）命名，是由歐洲議會設立的重要人權獎項，旨在表彰為捍衛人權、思想自由、民主法治而努力的個人或組織。

今年的沙卡洛夫獎得主於22日公布，授予國際刑事法院（ICC）。在獲獎之前，美國本月初對國際刑事法院實施制裁。

根據歐洲議會發布的新聞稿，歐洲議會法律事務委員會（JURI）主席與兩名委員會成員將在28日前往海牙訪問，拜會國際法律機構的代表，特別是榮獲今年沙卡洛夫獎的國際刑事法院，以彰顯對國際司法、多邊主義以及基於規則的國際秩序的支持。

面對當前多邊主義與國際司法架構正面臨日益嚴峻的挑戰，歐洲議會法委會代表團訪問期間，預計將與國際刑事法院針對國際法律秩序的最新發展進行討論。

歐洲議會指出，在2025年發布的「共同外交與安全政策實施年度報告」以及「全球人權與民主年度報告」中，均對2025年以來國際刑事法院面臨日益增加的威脅與各種制裁，表達了深切關切。歐洲議會議員預計將重申歐盟對國際刑事法院的堅定支持。

此外，歐洲議會議員也將與海牙國際私法會議（HCCH）常設局代表討論國際私法的未來發展。交流重點將聚焦於民事、家事、公司法及智慧財產權法領域的法律文書與推動計畫，以開拓合作與互動的新路徑。

歐洲議會 歐洲 蘇聯

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