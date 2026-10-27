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陸轉積極 美中俄APEC峰會籌備啟動

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

俄羅斯總統助理鄂夏柯夫近日表示，在中國大陸舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）期間，俄羅斯、中國大陸和美國三方峰會的籌備工作已開始，中方對舉行這場談判採取了非常認真的態度。此前港媒披露，中方官員私下對三方會談的構想表示歡迎，但並未積極推動，對照俄方最新說法，顯示北京態度轉趨積極。

據俄羅斯通訊社Interfax報導，鄂夏柯夫近日接受俄羅斯節目「Vesti」採訪時表示，「現在我已經可以確切地說，莫斯科、北京和華盛頓原則上都已準備好舉行這場會晤，而且相關籌備工作已經開始」。

鄂夏柯夫表示，目前尚未就俄羅斯總統普亭與美國總統川普在ＡＰＥＣ峰會期間舉行雙邊會晤達成安排。他稱，兩人預計在峰會期間與大陸國家主席習近平舉行三方會晤，不過，兩位領導人仍將有機會交談。他表示，目前還沒有就這場會晤進行協調，目前討論的都是這場三方接觸。

鄂夏柯夫的最新說法，也反映陸方的態度正轉趨積極。港媒南華早報上周報導，外界關注美中俄三位領導人是否會在ＡＰＥＣ期間會面，這場會面是否成行，很大程度上取決於三方能否就議程達成共識。

專家指出，如果三方會談得以舉行，俄羅斯將是最大的受益者，因為這場峰會將凸顯俄羅斯的國際孤立正在結束，以及其大國地位的強烈象徵。川普則可藉此展現自己有能力與其他大國打交道，但這可能令美國盟友感到不安。

普亭先前表示，他完全支持三方會談，但強調議程必須明確；川普表明對這類會談持開放態度，且這類會談必須「以核裁軍為基礎」，但北京長期以來抗拒就這項議題進行談判。此前南華早報引述所掌握的消息指，中方官員私下對三方會談表示歡迎，但並未積極推動。

華盛頓智庫昆西研究所Denis Simon表示，美中俄雖有重疊的利益，但並不具備共同戰略願景，儘管核議題提供最明顯的潛在切入點，但烏克蘭、貿易、台灣及更廣泛的國際秩序，勢必都會進入任何會談中。

APEC 美中 峰會

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