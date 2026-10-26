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塞爾維亞親俄強人敗選 克宮：盼新領袖認可與俄合作好處

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導

長期親俄的塞爾維亞強人武契奇在國會大選中敗給由學生主導的抗議運動後，俄羅斯克里姆林宮今天表示，希望塞爾維亞新的政治領袖認可與俄國合作帶來的好處。

武契奇（Aleksandar Vucic）9月辭去總統職位，擬在本月舉行的提前大選中角逐總理一職。但武契奇的權力基礎歷經近兩年由學生帶領的街頭示威削弱後，他在昨天舉行的國會大選落敗，震撼巴爾幹半島地緣政治。

法新社報導，根據總部位於塞國首都貝爾格勒的選舉監督團體「自由選舉與民主中心」（CESID），在已完成計票的96%選票中，「學生名單-學生勝選」（Student List-Students Win）獲得53%的選票，武契奇所屬的民粹主義政黨「塞爾維亞進步黨」（SNS）獲得近39%。

按照這項結果，學生名單將可在250席的國會中取得140席，塞爾維亞進步黨則拿下103席。目前尚無其他政黨跨越進入國會所需的得票門檻。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天對記者表示：「我們想表達希望…這些新的政治力量了解，與俄羅斯合作符合塞爾維亞的利益，因為這會為塞爾維亞帶來好處。」

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）則對塞爾維亞的選舉結果表示歡迎，稱這是「該國及其人民歷史上的新篇章」。

澤倫斯基在社群平台X發文寫道：「我們準備好持續擴展雙方合作，也期盼塞爾維亞人民所有美好的願望都能實現！」

塞爾維亞渴望加入歐盟，但與俄羅斯關係密切，武契奇長期在兩者之間求取平衡。自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，塞爾維亞是少數與克宮保持密切往來的歐洲國家之一。

去年，武契奇曾前往俄羅斯，參加紀念二戰勝利80週年的活動。

塞爾維亞 敗選 俄羅斯 澤倫斯基

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