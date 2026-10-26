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日本接連遭網路攻擊 日相高市：下週內制定緊急對策

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本首相高市早苗。路透
日本首相高市早苗。路透

日本首相高市早苗今天召開網路安全相關閣僚會議，表示為因應接連發生的網路攻擊，政府將以下週內完成緊急對策方案為目標。

路透社報導，高市早苗在會議中指示經濟產業大臣赤澤亮正及數位大臣古川俊治，全面彙整相關資訊至日本國家網路安全統籌室，並針對可能發生的風險發布相關資訊。

高市早苗也指示，應明確區分企業經營階層、專家及一般民眾等不同對象，加強資訊發布。

此外，她也指示政府提前推動相關措施，在整個供應鏈建立網路攻擊監測網，以便迅速採取因應措施，並將中小企業納入防護範圍。

高市早苗表示，對於已查明實際情況的網路攻擊，政府將從所有可能的因應選項中，包括「存取無害化」措施在內，策略性地選擇並執行。

她也要求政府與盟國及海外相關機構密切合作，攜手國際社會採取行動，包括查明網路攻擊的幕後主使者。

會議結束後，國家網路安全統籌室相關負責人接受媒體採訪時表示，這一系列網路攻擊「很可能使用人工智慧（AI）調查攻擊目標或進行入侵」。

該負責人指出，未來恐怕還會發生類似攻擊，政府將加快因應措施的推動。

日本 網路攻擊 網路 高市早苗

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