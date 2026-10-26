約旦教堂遇襲釀9死 3嫌槍戰中受傷被逮

約旦一處教堂上週遭到攻擊，造成9人死亡。當局表示，安全部隊今天逮捕3名犯嫌，他們屬於同一家族，且在破曉突襲行動與槍戰過程中都受了傷。

法新社報導，約旦公共安全局表示，這3人當時躲在一棟廢棄房屋內，並朝安全部隊開火，隨後遭到逮捕。

根據約旦國營電視台Al-Mamlaka TV，其中一名犯嫌情況危急，送醫治療，另外兩人情況穩定，安全部隊無人員傷亡。

當局表示，本月23日，數名持槍歹徒闖入卡拉克省（Karak）哈默德村（Hammoud）的希臘正教聖喬治教堂（St George's Church）院落，當時正在舉行送葬儀式。

約旦人民絕大多數是穆斯林，基督徒占人口2%至3%左右，而卡拉克省的基督徒人數在約旦境內堪稱可觀。

內政部長法拉亞（Mazen al-Faraya）告訴Al-MamlakaTV，犯案者都是約旦人，藏身於案發地點附近一處村莊的建築物內，目前沒有跡象顯示與外部勢力有聯繫或合作。

公共安全局局長馬艾塔（Abdallah al-Maaytah）隨後在記者會上公布3人姓名，分別為哈薩‧柴丹‧穆罕默德（Hazza Zaidan Mohammed）、麥沙‧柴丹‧穆罕默德（Meshal Zaidan Mohammed）以及阿瑪德‧薩密‧胡笙（Ahmad Sami Hussein），其中兩人是兄弟，第3人是他們的姻親。

根據約旦法律，謀殺罪可處以絞刑。