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俄羅斯稱不排除更多局部停火 但攻烏戰事不減緩

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導

儘管美國斡旋的俄烏終戰談判即將重啟，俄羅斯今天指出，對實施更多局部「人道」停火持開放態度，但對烏克蘭的攻勢不會減緩。

法新社報導，在俄羅斯控制、飽受戰火摧殘的烏克蘭南部城鎮奧列什基（Oleshky）即將停火之際，克里姆林宮（Kremlin）表示，俄方對沿前線實施短期「人道」停火持開放態度。

在美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）斡旋下，奧列什基將於明天清晨開始停火。數月來，當地不斷傳出居民面臨糧食、飲水及藥品嚴重短缺的消息。

當被問及俄羅斯是否會考慮實施更多局部停火，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「出於人道考量，絕對有可能。」

不過，俄羅斯矢言不會放緩整體戰事步調，儘管俄烏雙方準備在美國斡旋下，於下個月重啟陷入停滯的談判。

培斯科夫說：「決定恢復三方會談，並不意味著對軍事作戰行動設下任何限制。」

他補充：「我們的武裝部隊持續對烏克蘭軍工複合體發動大規模打擊。」

俄烏兩國預計下個月共同會晤美國特使，討論如何終結這場自第二次世界大戰以來歐洲最嚴重的衝突。

俄羅斯 俄烏 烏克蘭

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