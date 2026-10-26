阿聯外海油輪漏油汙染範圍擴大 多地海灘急關閉

阿拉伯聯合大公國外海一艘油輪受損後漏油，最新衛星影像顯示，油汙影響範圍已擴大，導致更多海灘關閉，也引發環境疑慮。

路透社報導，歐盟的哥白尼計畫（Copernicus）衛星觀測網24日拍攝的影像顯示，過去幾天來，漏油影響範圍持續擴大，逼近阿聯北部歐姆庫溫邦（Umm AlQuwain）的海岸線，黑色油層沿著海岸線在海面蔓延。

自從美國聯手以色列對伊朗開戰以來，波斯灣（Persian Gulf）航運路線上的商船攻擊事件已提高海運安全風險，也加劇這場衝突帶來的環境影響疑慮。

根據智庫「華盛頓近東政策研究所」（WashingtonInstitute for Near East Policy）彙整的資料，10月是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及鄰近水域商船遇襲情況最嚴重的一個月。

阿聯23日宣布正努力控制外海一艘油輪滲漏的油汙，氣候變遷與環境部（Ministry of Climate Changeand Environment）正在進行環境評估。

當局並未公布油輪名稱或說明漏油原因，但專家告訴路透社，油汙來自一艘名為「寶石2號」（GemNo.2）的油輪。航運界消息人士說，這艘船上月遭不明拋射物擊中後起火，事後火勢已撲滅。

歐盟哥白尼計畫的哨兵2號（Sentinel-2）衛星拍攝到的影像顯示，該油輪洩漏出大量油汙。

阿聯北部各邦當局已在應對漏油，限制民眾進入海岸地區。

氣候變遷與環境部23日表示，歐姆庫溫市（Umm AlQuwain）周圍所有海灘及沿海地區已暫時封閉。鄰近的沙迦邦（Sharjah）當局也預防性封閉哈姆利亞海灘（Al Hamriyah Beach）。

紐約大學阿布達比校區（New York University AbuDhabi）水研究中心（Water Research Center）主任暨工程學教授希拉爾（Nidal Hilal）告訴路透社：「歐姆庫溫外海傳出的漏油是嚴重環境問題。在評估漏油範圍及擴散情況之際，暫時關閉海灘及沿海地區，是謹慎的預防措施。」

拉斯海瑪邦（Ras Al Khaimah）以海灘與豪華度假村聞名，邦當局24日宣布，全邦海灘將全面關閉，直到另行通知為止。

國際自然保護聯盟（IUCN）網站指出，阿聯海域生態豐富，棲息著超過500種魚類，並有各種植物及珊瑚，還有海豚及海龜。