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中國央視、國防部公開台灣衛星影片 日媒：意在宣傳一中原則
中國官媒中央電視台的新聞應用程式25日公開一段影片，使用精密衛星影像，呈現位於台北市的國立故宮博物院、台北大巨蛋等地的樣貌。日媒分析，此舉意在宣傳一中原則。
日本共同社、ABEMA TIMES報導，中國去年將10月25日訂為「台灣光復紀念日」，稱這天是從日本手中收回台灣的日子。報導分析，此次公開影片被認為是對內、對外宣傳「一個中國」原則的舉措，該原則主張台灣是中國不可分割的領土。
影片長42秒，使用台北大巨蛋及台灣自然景觀等地的衛星影像。央視表示，影像中「（台灣的）所有街道都清晰可見」。
中國國防部25日也透過官方社群媒體帳號，公開類似影片，除了故宮博物院等地的衛星影像，還有運用衛星資料製作的山脈、湖泊3D影像。報導指出，這些畫面是以中國企業開發的商用衛星拍攝及製作。
根據中國官媒新華社報導，位於台灣海峽對岸的福建省福州市，25日也舉行與「台灣光復紀念日」相關的座談會。
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