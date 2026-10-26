菲律賓重申一中政策 稱未與台討論合作保護海底設施

菲律賓外交部今天重申「一中政策」，否認正與台灣討論合作保護海底電纜等基礎設施安全，或共同因應中國的海上「灰色地帶」行動。

菲律賓駐美官員卡里諾（Felipe F. Cariño III）21日在華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）座談會上表示，儘管菲律賓有其「一中政策」，但仍正探討和台灣深化合作，方向包括知識分享及能力建構，以保護海底設施共同利益。

菲律賓外交部今天發表聲明寫道：「本部澄清，與台灣之間並無針對海底電纜或其他關鍵水下設施的合作安排。」

聲明指出，菲律賓長期奉行「一中政策」，相關立場已於10月22日發布的聲明中再次闡明。

菲律賓外交部表示，CNAS座談會的討論聚焦於保護關鍵水下設施的重要性，包括加強公私部門合作，尤其是在受損設施的修復方面。

聲明補充，關鍵水下基礎設施的保護工作需要所有受惠方共同努力，座談會並未提及與台灣合作因應灰色地帶行動。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）9月下旬開始在菲律賓北部海域監看徘徊多日的中國海洋調查船「嘉海科7」，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）並透露，3艘台灣海巡艦艇10月初也出現在相關水域，監看「嘉海科7」。

台菲公務船共同監看同一艘中國海洋調查船，一度引發菲律賓網友對於台菲海上合作的聯想，但塔瑞耶拉稍後澄清，雙方並未就此次監看行動進行協調。