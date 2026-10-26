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李在明：韓國在他任內不太可能加入CPTPP
韓國總統李在明今天表示，韓國在他任內不太可能加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。
路透社報導，李在明在與農民、漁民及林業工作者會面時指出，韓國若提出申請，需要取得協定所有12個成員國的同意，「在我任內無法完成的可能性高得多」。
李在明的任期將於2030年6月屆滿，他本月稍早曾指示部長們，不推動加入CPTPP的申請，理由是加入這個貿易組織將對韓國農民造成重大影響。
CPTPP於2018年生效，以取代美國退出後瓦解的「跨太平洋夥伴協定」（TPP）。
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