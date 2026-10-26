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以色列大選 艾森科特籲團結、內唐雅胡獲川普支持

中央社／ 特拉維夫26日綜合外電報導
以色列總理內唐雅胡。美聯社
以色列總理內唐雅胡。美聯社

以色列大選候選人、前國防軍總參謀長艾森科特昨天舉行投票前最後一場大型造勢活動，誓言要團結國家。與此同時，現任總理內唐雅胡則獲得美國總統川普最新的支持，並將艾森科特描繪成對伊朗軟弱。

法新社報導，內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）在競選期間大肆強調其安全方面的政績。不過，艾森科特（Gadi Eisenkot）則批評他不適合領導國家，並承諾若上台將成立一個國家調查委員會，調查尼坦雅胡執政期間導致哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日發動攻擊事件的相關失職行為。

以色列國會大選將於27日投票，選前3天禁止公布新民調，在民調禁令生效前，內唐雅胡和艾森科特的支持率不相上下。

川普（Donald Trump）昨天呼籲以色列人投給尼坦雅胡，並以美國與以色列對抗伊朗的戰爭作為「攜手贏得勝利」的例證。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「當你們前往投票時，請記得比比（Bibi，尼坦雅胡暱稱）是一位優秀的戰士總理。」

艾森科特在一場造勢活動中，承諾修復內唐雅胡執政時期對社會內部造成的分裂，並表明將「致力於安全與經濟」。

他昨天對數百名聽眾表示：「我們的目標不是讓一方打敗另一方。這不是我們的行事方式。我們將努力再次凝聚所有以色列人--不論是投票給我們的人，還是不投票支持我們的人。」

內唐雅胡已在政壇打滾30年。相較之下，艾森科特從政資歷較淺，但他承諾團結以色列人民，已引起部分選民共鳴。對許多人來說，艾森科特直言不諱的風格也是吸引選民的原因之一。

以色列 川普 大選 伊朗 哈瑪斯

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