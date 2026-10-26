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菲律賓研議洽簽更多國際防務協定 促進集體安全

中央社／ 馬尼拉26日專電

菲律賓國防部長鐵歐多洛表示，菲律賓考慮與更多理念相近的國家簽署軍隊互訪地位協定（SOVFA），強化國際維和合作及軍事協同作戰能力，以促進集體安全。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）今天在馬尼拉出席亞太維和訓練中心協會（AAPTC）年會開幕式時表示，菲律賓目前與法國、加拿大、澳洲、日本及紐西蘭等5個AAPTC成員國簽有SOVFA或類似協定，以國際法、聯合國海洋法公約、協同作戰能力、集體安全及嚇阻作為合作基礎。

除了這5國之外，菲律賓也與美國簽有軍隊互訪協定（VFA），且正與英國洽簽SOVFA；此類協定旨在為簽署國軍隊及相關人員的互訪、刑事管轄權、紀律等事項建立規範，並為雙方舉行聯合演習、訓練及其他防務合作提供法律依據。

鐵歐多洛說，這次會議讓他看到進一步拓展關係的可能性，包括與更多理念相近國家簽署SOVFA，以促進更符合實際情況的聯合演習、強化部隊防護，並提升為衝突地區民眾提供必要服務的能力。

在會後的媒體訪問中，鐵歐多洛補充，菲律賓現正研議與另3至4個國家簽署SOVFA，對象涵蓋亞太及歐洲，但未透露細節。

除了擴大國際防務合作，鐵歐多洛也主張檢討菲律賓軍方的軍事現代化計畫。

他說，現行軍事現代化計畫是於2012年所規劃，已難因應快速變化的安全環境，應廢除既有分階段框架，改依實際威脅與軍事需求決定採購項目及時程。

在南海爭端持續之際，菲律賓積極深化國際防務合作並強化自身防衛能力。談到小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）政府剩餘任期的軍備計畫，鐵歐多洛表示，已納入飛彈與無人機，但未透露具體型號及採購數量。

被問及如何緩和馬尼拉與北京的緊張關係，鐵歐多洛回應，菲律賓已做出相當程度的容忍，雙邊關係能否恢復正常，取決於中國方面的態度，並強調南海仲裁案裁決是菲律賓在南海議題上的底線。

菲律賓 馬尼拉 聯合國

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