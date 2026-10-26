菲律賓通膨加劇 民調顯示近1/4家庭曾挨餓

菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）最新調查顯示，菲律賓家庭非自願性飢餓率9月升至22.6%。隨著通貨膨脹加劇，食品價格上漲，弱勢家庭面臨更沉重的生活壓力。

SWS於10月中旬公布調查顯示，22.6%的家庭在過去3個月內至少挨餓一次，較6月的20.3%增加2.3個百分點，也高於2020年疫情期間21.1%的全年平均值。此外，有55%的家庭自認貧窮。

這份調查於9月21日至27日進行，受訪樣本為全菲律賓1500名成年民眾。

50歲的小吃攤販阿瑪利亞（Amalia）告訴中央社，她與家人一共8人共同生活，每天三餐花費約600披索（約新台幣306元），若計入其他開銷，每天支出至少要1000披索，還不包括孫子上學的通勤費與零用錢。

面對蔬菜、白米、肉類價格上漲，阿瑪利亞感嘆：「現在的1000披索，購買力只像100披索」，希望政府提供更多就業機會，讓她與沒有工作的丈夫都有收入。

另一位馬尼拉市民博伊（Boy）已逾60歲，平日幫忙鄰居修理電風扇、電鍋等家電，替以送餐為生的兒子補貼家用。他坦言，過去一個月曾經歷飢餓，有時發現廚房已沒有東西可吃，只能靠吸菸抗餓。

物價上漲的壓力也反映在小型餐飲業者身上。在馬尼拉小食堂打工的大學生朱利安納（Juliana）說，食堂的瓦斯及電費支出增加，因此店主不得不調整餐點售價，以減少虧損。

她說，一份豬肉或雞肉料理過去賣65披索，如今漲至75披索；蔬菜料理則由40披索漲至55披索。

菲律賓經濟近月面臨通膨加劇與披索走弱的雙重壓力。菲律賓統計局（PSA）公布，9月整體通膨率升至7.2%，創逾3年高點。食物通膨率由4.6%升至6.8%，其中米價年增20.3%，蔬菜價格也上漲10.7%。

匯率方面，菲律賓披索今年已超過30次刷新收盤新低，台商推測今年內可能貶至1美元兌65披索。披索走貶可能增加進口燃料等美元計價商品的本幣成本，進一步抬高物價。

菲律賓中央銀行（BSP）預測通膨壓力還會延續，10月22日決議將「目標逆回購利率」（TargetReverse Repurchase Rate）一次調升50個基點至5.50%，使得隔夜存款與放款利率分別升至5.00%及6.00%。

央行升息旨在抑制物價壓力，但也可能提高借貸成本，對經濟活動造成影響。

基督教社會救濟組織「大都會國際兒童事工」（Metro World Child）在菲律賓的負責人羅賓斯（Hannah Robbins），從美國來菲國服務已14年，經常探訪弱勢社區。

羅賓斯告訴中央社，菲律賓的飢餓問題並非最近才出現，而是與長期貧窮、教育機會不足及就業困境有關。

「公平地說，政府確實面臨非常棘手難題，因為貧窮人口實在太多，如果我是政府官員，我也很難知道該從何著手。」

她觀察到，在過去，弱勢家庭即使買不起肉類，還能靠白飯填飽肚子，但如今連米價也大漲，有些家庭一天只能吃一餐；一名6歲女童，家中只能以白飯配鹽巴或醬油當作一餐。

羅賓斯認為，飢餓只是更深層社會問題的表象，當家庭必須在吃飯與孩子教育之間做選擇，影響的不只是當下的生活，也包括下一代的未來，「如果政府能更重視基礎教育，長遠來看，會（在除貧工作上）取得更高的成效。」