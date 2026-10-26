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菲律賓外交部打臉自家外交官！北京施壓後否認與台灣聯手護海底電纜

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
菲律賓士兵2023年6月在菲律賓北部卡加延省卡拉延島的海灘。美聯社
菲律賓士兵2023年6月在菲律賓北部卡加延省卡拉延島的海灘。美聯社

菲律賓星報（The Philippine Star）26日報導，菲律賓駐美大使卡里諾日前稱，馬尼拉正探討與台灣深化合作，共同保護海底電纜，以因應區域灰色地帶威脅，引發中國大陸不滿。不過，菲律賓外交部26日出面澄清，強調菲律賓並未與台灣就保護海底電纜或其他關鍵海底基礎設施達成任何合作安排，也否認雙方曾討論合作因應灰色地帶活動。

菲律賓外交部26日在回覆媒體詢問時發表簡短聲明，表示「菲律賓與台灣並未就海底電纜或其他重要海底基礎設施達成任何合作安排」，並重申菲國政府持續遵循「長期且一貫的一中政策」。

這項聲明是針對菲律賓駐美副大使卡里諾（Felipe F. Cariño III）21日在華府智庫新美國安全中心（CNAS）研討會上的發言。

卡里諾當時表示，菲律賓正探討與台灣深化合作，共同保護海底電纜。他指出，馬尼拉採取務實態度，在不影響一中政策前提下，與台灣合作維護雙方在巴士海峽的共同利益，包括知識分享及能力建構。

然而，菲律賓外交部26日強調，當天論壇的討論實際上聚焦於加強公私部門合作，保護關鍵海底基礎設施，尤其是受損設施的修復及復原。

外交部表示：「必須強調，保護關鍵海底基礎設施，需要所有受益於這些重要網路的相關各方共同努力。」並特別補充：「會中並未提及與台灣合作因應灰色地帶活動。」

卡里諾的發言先前已引起北京關注。中國外交部發言人毛寧22日回應，要求菲律賓以實際行動嚴格恪守一中原則。

台灣與菲律賓之間的呂宋海峽寬約250公里，連接南海與菲律賓海。根據亞太網路資訊中心（APNIC）10月公布的分析，共有18條海底電纜通過這片水域。菲律賓巴丹群島橫跨海峽大部分區域，其中最北端的馬武利斯島距離台灣南端僅約140公里。

菲律賓海巡署9月曾指控，中國研究船「嘉海科7」在巴丹群島伊巴雅特島西北方約38海里處停留期間，涉嫌偽造船舶定位資訊。菲方當時對該船行動表達憂慮，特別提及海底通訊基礎設施安全，以及蒐集資料可能被用於軍事用途的風險。

菲律賓 海底電纜 外交部

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