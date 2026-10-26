馬查多結束海外流亡返回委內瑞拉 與川普政府關係受考驗

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多今晚乘車前往首都卡拉卡斯，沿途有數萬名支持者夾道歡迎。她歷經多次返國未果後終於回到國內，但她先前的返國行動也使她與美國總統川普政府的關係趨於緊張。

路透社報導，馬查多（Maria Corina Machado）的車隊進入卡拉卡斯（Caracas）時，她從車頂天窗探出身來，與情緒激動的支持者握手、擁抱。她高喊：「這個國家為全世界上了一課。」

2024年委國總統大選備受爭議。馬查多原本有意挑戰時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro），但遭禁止參選，此後她躲藏了1年，並在離開委國後流亡海外10個月。

由於沿途群眾聚集，馬查多花了8小時才抵達首都。當她接近卡拉卡斯時，身上掛滿支持者送的念珠，高速公路幾乎被歡迎她的人群堵住。

她在社群媒體發文寫道：「為了讓每個家庭團聚，為了讓每一名政治犯獲得自由，也為了委內瑞拉的自由。」

一名消息人士表示，馬查多這次返國，曾與美國、巴拿馬及哥倫比亞政府協調。這名人士還說，川普已批准她返國，並持續掌握相關情況。

川普今天則在白宮表示，他不知道馬查多返國一事，並暗示美國將繼續支持委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。

川普說，馬查多「是個很好的人，但我們在委內瑞拉做得非常好」。

馬查多努力返國的過程考驗著她與川普政府的關係。早在美國今年1月逮捕馬杜洛並將他帶往紐約受審之前，她一直試圖爭取川普政府的支持。

川普多次表態支持曾任馬杜洛副手的羅德里格斯。川普9月曾表示，現在討論委內瑞拉舉行民主選舉仍為時過早。

路透社6月報導，美國官員曾至少一次要求馬查多延後返國，她也多次嘗試返國但未能成功。她的團隊並未透露這次返國的具體安排。

4名消息人士告訴路透社，馬查多上週搭乘私人飛機從巴拿馬前往哥倫比亞，今天再從陸路進入委內瑞拉，途中還有美國安全承包商負責保護她。

消息人士指出，美方已警告羅德里格斯及委國當局，不得干預行程或危及她的人身安全。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天發布聲明稱，「美國支持的和解談判直接促成馬查多女士安全返回委內瑞拉的條件，這項談判已經讓數百名政治犯獲釋，讓數百位反對派人士結束流亡歸國。」

「我們期望所有政治參與者都能支持這些談判，這代表著委內瑞拉30年來最好的機會，不僅能和平地實現自由和公正選舉，也能建立持久民主。」

委內瑞拉反對派的一個派系與代理政府本月已完成一輪談判，目標包括改組最高法院和選舉委員會，為日後舉行選舉做準備。馬查多所屬的陣營並未參與談判。