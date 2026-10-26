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日本前首相福田康夫逝世！享壽90歲 曾創父子兩代任日相歷史
日本新聞網（JNN）報導，日本前首相福田康夫因心臟衰竭，於東京都內醫院辭世，享壽90歲。福田康夫2007年接替安倍晉三出任日本第91任首相，成為日本憲政史上首位父子兩代皆擔任首相的政治人物。他執政期間曾主持北海道洞爺湖八大工業國集團（G8）高峰會，但上任僅約一年便突然宣布辭職，並於2012年退出政壇。
福田康夫1936年出生於東京都世田谷區，父親是日本前首相福田赳夫。他早年曾擔任父親的秘書官，1990年代表自民黨參選眾議院選舉，53歲首度當選，正式踏入政壇。
2000年，福田康夫在森喜朗內閣出任官房長官，首度入閣，隨後在小泉純一郎內閣繼續擔任官房長官，創下當時日本歷任官房長官最長的在任紀錄。
2007年，安倍晉三宣布辭職後，福田康夫接任首相，成為日本憲政史上首位父子兩代出任首相的政治人物。不過，當時日本國會正處於執政聯盟在參議院席次未過半的「扭曲國會」局面，施政面臨重重阻礙。
福田康夫任內透過眾議院再次表決，讓《新反恐特別措施法》等法案獲得通過，這也是日本睽違57年再度透過眾議院重新表決通過法案。他也致力於設立消費者廳、制定《公文書管理法》等政策。
外交方面，福田康夫2008年主持北海道洞爺湖G8高峰會，促成各國領袖就溫室氣體減排目標等議題達成共識。
然而，福田康夫上任僅約一年，便以「不能讓政策推動的腳步停下來」為由，突然宣布辭職，結束短暫的首相任期。他於2012年正式退出政壇。
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