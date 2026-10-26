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【即時短評】魯拉勝出不是「左派復活」而是「防禦性投票」的勝利

聯合報／ 本報編譯張佑生
巴西總統魯拉（中）25日勝選後，受到支持者簇擁。美聯社
巴西總統魯拉（中）25日勝選後，受到支持者簇擁。美聯社

巴西總統魯拉以 51.7% 對 48.2% 擊敗佛拉維奧．波索納洛，拿下史無前例的第四個任期，也是巴西史上第一次有候選人在第一輪落後、卻在第二輪逆轉勝選。但《聖保羅州報》（Estadão）專欄作家謝爾普（ Diogo Schelp ）在選後隔天的評論中，並未把這場勝利讀成「左派復活」或「魯拉主義的勝利」，而是提出一個更冷峻的判斷：魯拉贏，不是因為選民認可他的政績，而是因為他們更不信任對手。

謝爾普開門見山指出：魯拉這場「令人驚訝的逆轉勝」，並非選民對他第三任期的背書或肯定。他以低支持率之姿獲勝，選民交給他的任務，與其說是因為他的功績，不如說是因為對手的缺陷。

文章進一步對比 2022 與 2026：當年魯拉勝選，是因為他是「最反波索納洛的候選人」，加上選民想保護民主；這次他重施故技，卻多了一層尷尬：對手佛拉維奧．波索納洛表現超出預期，反映選民其實有強烈的「改變」渴望，而魯拉是「儘管選民有這股渴望、仍然勝選」，不是「因為這股渴望而勝選」。

最尖銳的一句莫過於：「魯拉以低支持率獲勝，選民交給他的任務，與其說是因為他的功績，不如說是因為對手的缺陷。」

這句話直接點破了一個結構性問題：勝選者的正當性其實借自對手的失敗，而非自己的成功。謝爾普直言，魯拉逆轉勝不代表左派復活、也不代表魯拉主義獲得認可，而是代表選民在兩個都不滿意的選項之間，選了比較不爛的那個，更不信任波索納洛。

評論後半轉向政策建言，語氣同樣不客氣。謝爾普形容魯拉的第三個（非連續）任期是「新瓶裝舊酒」，只是重複同樣的口號與拉抬經濟的老配方，並警告這些有害的結果將在下一個四年任期爆發。

謝爾普據此主張，魯拉必須緊急修正路線，從重建公共帳目的平衡開始，並具體點出選民期待的是更現代的勞動關係、更重視創業抱負、減輕國家的課稅壓力、減少官僚作風，以及真誠面對日益升高的不安全感。

謝爾普最後語重心長指出：「魯拉拿到的是一次新的機會，不是一張空白支票。如果他把自己的勝選解讀為對錯誤的赦免，將浪費掉選票傳遞的訊息。」

魯拉 勝利 投票 巴西

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