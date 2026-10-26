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以色列大選前局勢緊張 內唐亞胡警告伊朗勿挑釁

中央社／ 耶路撒冷25日綜合外電報導

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，伊朗和其盟友可能試圖干擾以色列本月27日舉行的大選，並警告伊朗當局不要採取任何敵對行動。

法新社報導，以色列「12頻道」（Channel 12）援引未具名消息人士的話報導，內唐亞胡與以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）曾就一項針對伊朗戰爭、具體內容不明的新指令發生衝突，但內唐亞胡否認這項說法。

內唐亞胡在競選期間極力強調自己的國安政績，大肆宣揚他今年2月與美國聯手對伊朗發動戰爭，暗示只有他能帶領以色列完成這場戰爭。

內唐亞胡今天透過辦公室發布的影片說：「我們掌握的情報跡象顯示，敵人伊朗和其代理勢力可能發動攻擊，企圖干擾選舉。」

他接著警告：「別來試探我們。你們將遭受不成比例的沉重打擊。」他並指出，以軍已準備好執行防禦和攻擊行動。

針對內唐亞胡與薩米據稱發生衝突一事，12頻道報導指出，薩米「要求在執行接獲的指令前，先進行深入討論，並取得法律保障及政治領導層的書面授權」。

報導並未說明這項指令的具體內容，但消息人士指出，軍方內部有人擔心，這場戰爭可能被利用來謀取政治利益。

內唐亞胡稍晚接受電視節目訪問時駁斥這項報導，說這「簡直是一派胡言」。

在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）則在社群平台X發文提及這項報導，指控內唐亞胡企圖延後選舉。

他說：「今晚有消息披露，他想挑起局勢升級，與伊朗發生對抗，目的是為了延後選舉。」

他接著說：「這個人已經失去判斷力。我們必須讓他下台。」

今天稍早，內唐亞胡發布一張由人工智慧（AI）生成的影像，畫面顯示蘑菇雲籠罩特拉維夫（TelAviv），影像旁還附上一段引用右翼政治評論人士說法的文字，稱伊朗構成「生存威脅」，並主張在這一背景下，此次選舉期間討論的其他所有議題都顯得微不足道。

內唐亞胡21日表示，他已向以色列安全部隊下達指令，要推翻伊朗的神權政權。

他在前一天發布一段影片，畫面顯示他站在一架戰鬥機前與美國總統川普通話，並表示雙方將攜手「完成這項任務」。

以色列 伊朗 大選 伊朗戰爭 緊張 以軍

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