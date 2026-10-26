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【即時短評】跳脫對手認知作戰框架陷阱：魯拉勝選啟示錄

聯合報／ 本報編譯張佑生
巴西總統魯拉25日驚險連任成功，他在聖保羅市發表勝選演說時，比出四的手勢，象徵即將邁入第四任期。歐新社
巴西總統魯拉25日驚險連任成功，他在聖保羅市發表勝選演說時，比出四的手勢，象徵即將邁入第四任期。歐新社

巴西總統魯拉在不被看好的逆勢下反敗為勝，巴西聯邦巴伊亞大學歷史系教授奧利維拉（Rodrigo Perez Oliveira）認為，勝負關鍵與「左派復活」或「個人魅力」無關，而是一個更結構性的解釋：魯拉能贏，是因為他把選戰從「文化戰爭」的泥沼，拉回到「具體民生需求」的戰場，而那正是新法西斯色彩濃厚的波索納洛主義（Bolsonarismo） 最無話可說的地方。

具體來說，治安、經濟、國際關係等實質政策議題，在第一輪反而被性別認同、族群關係、宗教信仰，以及對政治體制的道德清算等身分與價值議題擠到邊緣。

結果，國會選舉愈來愈像一場鏡像政治：人們傾向投給和自己相似、認同相近的候選人，也愈來愈容不下不同立場與身分的人。右翼與左翼的身分政治彼此映照，也彼此刺激、彼此壯大。

在台灣的政治語境，就是操作同溫層的認知作戰，巴西稱為「文化戰爭」。波索納洛建立的不是一個靠「利益交換」維繫的陣營，而是一場「救贖之旅」：支持者相信自己在對抗一個「結構性腐敗且腐化人心的 1988 年共和國」。

1988 年是巴西結束軍事獨裁、頒布新憲法的一年。這部憲法確立了民主選舉、社會權利、聯邦制、司法獨立等制度，被視為巴西「再民主化」的基石。在波索納洛支持者的敘事裡，所謂「1988 年共和國」，體制名義上是民主，實際上卻被少數政治菁英、官僚、司法與媒體集團把持，尤其是最高聯邦法院（STF）。

2019 至 2022 年波索納洛執政期間，STF 多次出手擋下他的關鍵政策，包括疫情應對、選舉制度、軍方角色等，實質上「挫敗了波索納洛主義的革命」。在波索納洛主義的政治想像裡，勞工黨與最高法院是維護這個必須被推翻的體制的共犯。

這個觀察解釋了一個看似矛盾的現象：為什麼佛拉維歐一度否認與涉弊銀行家 Vorcaro 有往來，後來卻被錄音證實，不但彼此稱兄道弟，還直接向對方催討上億雷亞爾，替父親的傳記電影籌資，支持度依然紋風不動？作者的答案很冷：「這套意識形態架構，足以讓至少 35% 的選民無論如何都保持忠誠。」。

這就是「忠誠測試」最極端的形態：當政治變成「拯救國家 vs 摧毀國家」的道德聖戰，事實、政績、政策細節就全部失去意義——因為它們不再被用來判斷，只被用來確認你站在正義還是邪惡那一邊。

魯拉把選戰主軸從文化戰爭移到實際利益的層面。魯拉靠「強化溝通策略、推動受歡迎法案、動員支持者在社群媒體拉攏中間選民」逆轉，正是「把戰場拉回實際利益」。

更重要的是，它提供了一個理解「忠誠測試化」選舉的框架：當選戰被拉進文化戰爭，選民就被迫站隊；當選戰回到民生，選民才重新擁有「比較政績」的能力。 魯拉的勝利，與其說是左派的勝利，不如說是「民生議題」對「身分政治」的一次勝利。

這也呼應了一個更普遍的教訓：認知作戰最有效的戰場，從來不是事實與數據，而是價值與認同。 誰能把選戰拉回「你日子過得好不好」，誰就掌握了主動權。如果陷入對手設定，站隊、選邊的認知框架，大小選戰都被扭曲成忠誠測試，選情必然凶多吉少。

魯拉 巴西 波索納洛

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