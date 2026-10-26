魯拉逆轉勝 巴西首位4度當選總統擋下拉美右傾潮

巴西總統魯拉在首輪落後情況下逆轉勝，成功贏得連任，他將在第4個任期中，面臨國內政治分裂、國會不友善、公共財政疲弱，以及美國總統川普帶來威脅等多重挑戰。

華盛頓郵報指出，出身左派的魯拉今天完成驚人的政治逆轉勝成功連任，守住拉丁美洲最大民主政體巴西免於淪入當前拉美右傾浪潮。近年阿根廷、玻利維亞、智利、哥倫比亞等國相繼「右轉」，川普一直致力拉攏這些國家想在拉美建立親美保守派陣線。

此外，魯拉還締造巴西首位在第一輪投票屈居第二、卻在第二輪決選翻盤勝出的紀錄，同時也是巴西首位4度當選的總統。他曾於2003至2011年間連任兩屆總統，並於2023年再度重返執政。

綜合法新社和路透社報導，根據巴西高等選舉法院統計，在開出99.90%選票後，魯拉（Luiz Inacio Lulada Silva）在總統決選獲得51.7%選票，擊敗代表右翼陣營參選、得票率48.2%的佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）。

即將迎來81歲生日魯拉寫下歷史，成為巴西1985年恢復民主以來，首位在首輪落後並在第二輪翻盤當選總統的候選人。

這場令人意外的勝選，是他漫長且充滿傳奇色彩政治生涯的新篇章。在美國總統川普倡議下，拉丁美洲政治勢力逐漸右傾之際，魯拉勝選讓巴西成功守住其作為拉美左派最核心堡壘地位。

魯拉是巴西政壇的代表性人物，他從貧困中崛起，一步步登上總統大位，後來名譽掃地並遭到監禁，近4年前重返權力核心，再度從政治低谷中翻身。民調機構表示，這次投票率高於預期，成為魯拉勝選的關鍵因素之一。

魯拉的競選策略結合務實主義與民粹訴求，這也是他近半世紀以來在全國政治舞台的一貫風格，他提出一連串改革措施，目標是改善巴西勞工和貧困民眾的生活。

巴西左派聯邦眾議員希爾頓（Erika Hilton）告訴記者：「他是一位政治家，一位巨人。」

儘管贏得史無前例的第4個總統任期，多數政治與經濟分析師認為，這個新任期將會是魯拉從政近半世紀以來最艱難的一次。

● 保守且敵對的國會

與目前情況相同，魯拉所屬的左派陣營並未在國會掌握多數席次，而巴西選民選出的新國會，是巴西1980年代恢復民主以來立場最保守的一屆。

在與總統大選同月舉行的國會選舉中，右翼勢力進一步壯大，鞏固了前總統之子佛拉維歐．波索納洛所屬自由黨（Liberal Party）在國會的最大黨地位，在眾議院513席中占據121席，在參議院81席中占據28席。

為了推動政策提案，魯拉將高度仰賴所謂的「中間派大聯盟」（Centrao）。這個由中間偏右政黨組成的政治聯盟通常會支持執政者，以換取相應利益。

然而，里約熱內盧聯邦大學（Federal University ofRio de Janeiro）政治學者古拉特（Mayra Goulart）說，與這些政黨協商如今變得愈來愈困難。

她說，國會議員如今能決定聯邦預算中愈來愈大比例的資金用途，使他們「更加不受行政部門制約」。

巴西FGV基金會國際關係教授史圖恩克（OliverStuenkel）則表示：「魯拉可能從一開始就成為跛腳總統。」

他預測，魯拉對最高法院法官提名的影響力將減弱，組建及維持政黨聯盟的難度也會增加，甚至可能面臨彈劾威脅。

● 財政問題

經濟學家羅克林（Mauro Rochlin）指出，從經濟角度來看，「巴西的3大問題就是財政問題、財政問題，以及財政問題」。

政府支出超過收入，公共債務占國內生產毛額（GDP）的比重超過80%，而巴西中央銀行為抑制通膨，維持全球最高利率水準之一。

羅克林表示，這種情況「可能很快演變成經濟危機」。

他說，財政調整勢在必行，但執行起來並不容易，因為這涉及「不受歡迎的措施」，且須面對「國會內部勢力非常強大的遊說團體」。

這項挑戰可能與魯拉的招牌福利政策產生衝突。這些政策曾助數百萬人擺脫貧困，而魯拉也在競選期間進一步擴大相關計畫的規模，以爭取選民支持，因而遭到反對派強烈批評。

● 治安

治安議題主導這次總統選戰，暴力犯罪是許多巴西民眾最擔憂的問題之一。

反對派指責魯拉對犯罪問題態度過於軟弱，因此他將面臨拿出具體成果的壓力，尤其是打擊在多座城市控制地盤的犯罪集團和民兵組織。

魯拉在競選期間表示，他支持將涉及重大惡性犯罪者的刑事責任年齡從18歲下修至16歲；右翼政治勢力則希望進一步降至14歲。

● 川普掀起橘色浪潮

川普政府近年積極擴大在拉丁美洲的影響力，引發各界日益關注，魯拉在競選期間承諾捍衛巴西主權。

川普去年為力挺其政治盟友、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro），對巴西發動了一連串制裁與關稅措施，今年又對部分產品加徵25%關稅。

魯拉則必須在維持獨立自主的同時，妥善處理與華府的關係。

與此同時，拉丁美洲各地的右翼領袖紛紛向川普靠攏，形成一股被稱為「橘色浪潮」（Orange Wave）的政治趨勢。

巴西FGV基金會國際關係教授史圖恩克（OliverStuenkel）指出，意識形態雖「在象徵性的互動中存在意義」，但在實際運作層面卻「沒那麼重要」。

他以巴西與阿根廷的關係舉例說，儘管阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）曾出言辱罵魯拉，但「從根本上來說，兩國實質關係並沒有太大改變」。