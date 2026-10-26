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長年強人相繼落馬 匈牙利塞爾維亞變天牽動歐洲政局

中央社／ 貝爾格勒25日綜合外電報導

掌權塞爾維亞政壇十餘年的強人武契奇（Aleksandar Vucic），權力基礎歷經近兩年由學生帶領的街頭示威削弱後，於今天舉行的國會大選落敗，震撼巴爾幹半島地緣政治。

紐約時報指出，這場大選不僅終止武契奇長年執政優勢，更是繼半年前鄰國匈牙利選民拉下右翼民粹總理奧班（Viktor Orban）後，東歐地區又一強人領袖在選舉中落馬。

武契奇大方接受敗選結果，並意外提早發表談話向勝選者致賀。他說，由抗議學生遴選候選人所組成的新政治聯盟「學生名單-學生勝選」（Student List-Students Win），在塞爾維亞國會250席裡至少贏得135席，相較之下執政黨僅取得約105席。

武契奇是幾位在歐洲執政時間最長的領袖之一。自2012年以來，他一直是塞爾維亞政壇的主導人物，曾先後擔任總統與總理；他原本希望藉今天的選舉再重新取得總理職位。

不過政權輪替並不必然意味塞爾維亞外交路線將立刻大轉向。無論在與俄羅斯及歐盟的競合關係或2008年片面宣布獨立的科索沃地位問題等諸多敏感議題上，新崛起的「學生名單」與武契奇所屬陣營的分歧並不大；唯一公開主張加快進入歐盟進程的政黨「歐洲塞爾維亞」（European Serbia），未能跨過得票率3%基本門檻。

競選期間，反對派候選人聚焦於塞爾維亞民眾對貪腐問題的不滿；武契奇則試圖將選戰焦點轉向他興建新高速公路的政績，以及相對強勁的經濟表現。但紐時認為，最終這場選舉相當程度變成對武契奇個人執政表現的公投。

CNBC新聞網報導，新成立的「學生名單」運動由大學生發起，但實際上沒有任何學生列名參選。這個陣營推出的候選人，反而是知名度不高的專業人士、運動員、農民及藝術家。

競選期間，「學生名單」陣營主打超越黨派的訴求，強調共同努力重振塞爾維亞經濟、深化民主制度。

學生運動利用年輕人的活力，吸引對地方政治人物感到失望的選民。學生騎自行車、徒步走遍全國，深入鄉村地區爭取選民支持，而這些地方向來是武契奇的傳統票倉。

匈牙利與塞爾維亞接連出現長年執政強人落馬，很可能在這兩國以外繼續發酵，此外，西歐各國近期因憤怒的學生與群眾不滿傳統政治菁英和生活成本加重掀起抗議浪潮，歐洲政治板塊的動向值得觀察。

塞爾維亞 匈牙利 歐洲

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