美恢復彈道飛彈預警 助烏克蘭強化防空

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，對烏克蘭防空至關重要、由美國提供的俄羅斯彈道飛彈來襲預警，在近期出現問題後已全面恢復。

澤倫斯基接受烏克蘭TSN電視台訪問時表示，太空探索科技公司（SpaceX）的「星盾」（Starshield）衛星網路，在時速高達420公里的移動狀態下運作正常。先前在10月初時，由於華府對基輔施加外交壓力，星盾服務一度遭到降速。

路透社報導，澤倫斯基指出，他日前在挪威奧斯陸（Oslo）與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）會面時討論了這兩項議題，並將近期的轉變歸功於這場會談的成果。

美方一直向烏克蘭施壓，要求暫停打擊俄羅斯煉油廠，美方認為此舉推高了能源價格；在美國對伊朗開戰以及下個月即將舉行期中選舉的背景下，此事對川普政府而言是個敏感議題。

澤倫斯基表示，基輔若要停止攻擊，莫斯科就必須停止轟炸烏克蘭的電力基礎設施，否則美方應允許烏克蘭在俄羅斯上空使用星盾來偵測彈道飛彈發射地點，或是向烏克蘭提供愛國者（Patriot）飛彈。

談到烏克蘭、俄羅斯與華府預定於11月舉行的技術會談，澤倫斯基強調，烏克蘭絕不討論限制本國武裝部隊規模，也不接受戰後被迫保持中立。

儘管部分北大西洋公約組織（NATO）成員國態度有所保留，基輔長期以來始終爭取加入北約。

澤倫斯基也再次呼籲，由美方居中斡旋，舉行他與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的三方會談。

澤倫斯基長期以來主張，普丁是俄羅斯唯一有權做出重大決定以終結戰爭的人，也是唯一能就核心議題展開實質討論的人，例如遭俄軍占領近2成烏克蘭國土的處置。

他說：「領土問題是條紅線，只能由國家領袖層級討論。」