以色列大選成國家靈魂之戰 逾6.7萬僑民搭機返鄉投票

隨著以色列新一輪大選將於27日登場，逾6.7萬名海外僑民不惜砸重金搭機返鄉，參與這場攸關國家靈魂的選舉。在膠著的選情中，這群人可能成為左右結果的關鍵。

「華爾街日報」報導，在經歷兩年多的戰爭、並曾帶著幼童與剛出生的兒子多次奔赴避難所後，波拉克（Nadav Pollak）與妻子於2025年7月離開以色列，前往加拿大多倫多。

現年41歲的波拉克是數以萬計返鄉參加27日投票的選民之一，許多以色列人認為這次選舉是國家史上最關鍵的一役。受中東戰事影響，從加拿大直飛以色列的航班已暫停。波拉克花費5716美元（約新台幣18萬2054元）購買3張機票，踏上這趟耗時14小時、途中在維也納轉機的旅程，但他認為這一切都是值得的。

這名前以色列情報界資深人士表示：「這屆政府在許多層面都徹底失敗。」他不打算投票支持內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。他說：「我在公部門與軍中服務這個國家近10年。我不想看到以色列繼續走上這條路。」

跟許多西方國家不同的是，以色列要求選民親自到場投票，僅外交官、外派代表與部分駐外軍人例外。

這場選舉的選情預計將相當激烈。長期執政的總理內唐亞胡正在為自己的政治生涯奮戰。他的執政聯盟在民調上與反對黨勢均力敵。根據美國非營利組織推動、協助以色列人返鄉投票的「飛回去投票」（Fly&Vote）計畫調查，預期將有約6萬7000名以色列僑民返鄉投票，在這場膠著的選戰中，這股力量可能成為左右結果的關鍵。

這是以色列自2023年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發動攻擊以來的首次大選，當時的襲擊粉碎以色列的安全感，並引發周邊地區持續至今的戰爭。許多以色列人將這場選舉視為一場國家靈魂之戰。內唐亞胡所屬的極右、民族主義及極端正統派政黨組成的執政聯盟，將與以前國防軍總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）為核心、立場較為中間的陣營展開對決。

許多海外僑民說，他們不打算把票投給內唐亞胡。自由派團隊正帶頭發起各項行動協助他們返鄉。其中有些飛回以色列投票的人，還曾參與過反對內唐亞胡政府的抗議活動。目前尚無返鄉僑民投票意向的數據。

「飛回去投票」行動包含約20名全職工作人員與50多名志工，他們負責與航空公司和旅行社協調，規劃6架班機協助選民返國。

發起這起計畫的AID聯盟（AID Coalition）主席巴爾薩德（Jonathan Barsade）說：「我們原本設定的目標是至少5萬人，大家都說我們瘋了，但我們已經超越這個數字。」

內唐亞胡所屬的聯合黨（Likud Party）要求選舉委員會停止這項計畫。根據本月稍早達成的協議，AID聯盟同意不再籌組額外航班，並表示將由航空公司自行決定機票價格。AID聯盟強調其無黨派性質，並與律師密切合作，以確保相關工作符合法律規定。

這幾天，搭機返國投票的以色列人紛紛在社群媒體上傳飛往特拉維夫（Tel Aviv）的機票照片與機場自拍照。

目前民調顯示，以色列分裂的反對派陣營微幅領先，但在120席的國會中，雙方的支持度都未達到取得過半所需的61席。如果沒有一方能成功籌組政府，內唐亞胡仍將繼續擔任看守總理，直到新一輪選舉舉行。

自1996年以來，內唐亞胡在數個任期中擔任總理長達約19年，是極具爭議性的政治人物。

批評者認為，內唐亞胡必須對造成哈瑪斯攻擊事件的安全失誤負責，那起事件造成約1200人死亡，另有約250人遭劫持為人質帶往加薩。他們說，他削弱民主機制，讓極端主義者進入政府，為了政治利益拖延戰爭，並且由於以色列在加薩戰爭中的作法引發國際社會日益不滿，損害以色列的國際形象。

根據「飛回去投票」數據，約半數返國投票的海外僑民來自美國，其次有超過1/3來自歐洲。目前沒有前幾年的數據可供比對，但活動組織者與入境選民表示，他們很少看到這麼踴躍的參與程度。