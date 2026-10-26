涉謀殺沖繩女性 20歲美軍陸戰隊員遭日本檢方起訴

日本媒體報導，日本檢方已起訴一名美國陸戰隊員，指控他涉嫌在沖繩殺害一名女性。

法新社報導，這起案件引發民眾公憤，日本首相也譴責這起「令人髮指的犯罪」，並再度引發對美軍在沖繩大量駐紮的爭議。

「讀賣新聞」報導，根據起訴書，這名20歲的嫌犯涉嫌於10月3日在一家飯店內，用電話線勒死來自那霸市的39歲女性。

報導指出，這名男子還被控竊取裝有死者皮夾及其他物品的背包，並已因搶劫罪遭起訴。

「讀賣新聞」等媒體引述調查消息人士報導，這名陸戰隊員被捕時否認相關指控，但如今已做出暗示自己涉入此案的供詞。

法新社聯繫日本檢方時，未能立即取得回應。

駐日美軍人員涉及強暴、攻擊、肇事逃逸及酒後駕車等案件，長期引發沖繩民眾抗議。多年來，沖繩一直呼籲日本其他地區分擔美軍駐紮的負擔。