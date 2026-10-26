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北韓拒為地雷事件負責 警告主權遭侵犯將自衛反擊

中央社／ 首爾26日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓已致函聯合國安全理事會，指控南韓捏造9月發生的地雷事件，並危及在邊境進行防禦工事的北韓官兵安全。

路透社引述報導指出，北韓駐聯合國代表昨天表示，南韓利用這起地雷事件，將平壤在邊境地區的建設活動描述為軍事入侵，並警告說，任何侵犯主權的行為都可能引發北韓自衛反擊。

這起造成2名南韓軍人重傷的爆炸事件發生於9月21日，地點在分隔南北韓的非軍事區（DMZ）。

南韓隨後表示，爆炸是由北韓埋設在軍事分界線以南的地雷所引發。聯合國盟軍指揮部（UNCommand）則表示，北韓在分界線另一側埋設地雷，違反停戰協定。平壤當局否認應對相關事件負責。

北韓在信中也指控南韓向北韓人員開火，稱此舉違反聯合國憲章。聯合國憲章禁止以武力威脅或使用武力侵犯其他國家的領土完整。

南韓則表示，當北韓軍人越過軍事分界線（MDL）時，南韓會透過廣播警告和鳴槍示警，驅離越線官兵。

近年來，北韓部隊持續在軍事分界線附近興建戰術道路、設置圍欄並埋設地雷。

南韓國防部本月23日再次提議與北韓舉行軍事會談，以降低雙方意外爆發衝突的風險。

北韓 主權 南韓

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