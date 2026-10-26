美俄烏三方會談要來了！俄方鬆口時間點 澤倫斯基證實已準備好

烏克蘭總統澤倫斯基25日表示，烏克蘭、美國及俄羅斯將於11月舉行三方會談，試圖重啟陷入停滯的和平談判。俄羅斯媒體同日引述克宮幕僚鄂夏柯夫指出，莫斯科已準備好在11月4日之後恢復三方談判。

法新社報導，澤倫斯基25日接受烏克蘭電視台訪問時表示，基輔已準備好恢復談判，並強調領土問題必須由領導人親自處理，其他議題則可交由技術工作小組討論。

澤倫斯基說：「我們已準備好展開談判。如果涉及領土問題，就必須由領導人層級處理。其他問題則屬於技術工作小組的職責範圍。因此，所有這些問題都可以在11月討論。」

另一方面，俄羅斯媒體Vesti報導，克宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）25日接受專訪時表示，俄方準備在11月4日之後恢復俄美烏三方談判。11月4日是俄羅斯民族團結日。

至於會談地點，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）23日表示，三方會談計畫於11月在阿拉伯聯合大公國舉行。鄂夏柯夫先前也曾透露，阿布達比是正在考慮的可能會談地點。

美俄烏三方陸續釋出恢復談判的訊號之際，美國總統川普政府正加強外交斡旋。川普特使威科夫20日在挪威奧斯陸與澤倫斯基及歐洲領袖會晤，隨後於21日與俄羅斯總統普亭會面。

在這一系列外交會談結束後，基輔與莫斯科均表示，願意恢復由美國居中斡旋的直接談判。