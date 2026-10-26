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華爾街日報：美俄中有意推奧班角逐聯合國秘書長

中央社／ 華盛頓25日專電

聯合國秘書長古特瑞斯任期將在年底屆滿，「華爾街日報」今天的社論指出，美、俄、中有意共推匈牙利前總理奧班角逐職務。美國國務院官員計算，奧班可輕鬆在安理會15個成員國中獲得8票，甚至10票。

華爾街日報（Wall Street Journal）25日社論指出，來自3個國家的消息來源證實，川普（Donald Trump）政府曾力薦匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）出任聯合國秘書長，美國鼓勵他參與角逐，並向他提出最初的想法，計畫有待最後確定。

一名美國國務院官員承認這想法聽來瘋狂，但根據各方早前在華府的對話，相信俄羅斯與中國會支持，屆時兩國將共同推出奧班。美國及另一國的數名官員告訴華爾街日報，當美俄中在聯合國安理會目標一致，通常可達成。

社論寫道，一名國務院官員計算，奧班可輕鬆在安理會15個成員國中獲得8票，甚至10票。但屆時英國與法國會反對多數成員國的決定嗎？這兩國行使否決權通常較謹慎。

美國官員討論聯合國秘書長人選時，奧班的名字總是會出現，他們會說「某個像奧班的人」，而中國與俄國也會同意，美國官員最後自問「為何不是奧班呢？」

美國官員認為，有太多（不行的）理由，例如奧班可能會為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與其他獨裁者辯護，但他是「讓美國再次偉大」（MAGA）保守價值的夢幻候選人。

這很大程度與奧班反對大規模移民、自由派非政府組織、左傾的匈牙利法院與媒體報導有關係。奧班常與歐盟衝突，同時也獲得補貼，但親中路線卻未損及他捍衛西方文明的形象。

川普在匈牙利4月選舉時表態支持奧班，副總統范斯（JD Vance）還親自助選。另一名第3方知情人士指出，奧班如果出面角逐，相信兩人都會支持，但美國期中選舉後才會正式宣布。

數名美國官員為此最早接觸奧班時，主要是試探是否有興趣擔任聯合國秘書長的角色，官員認為他接受這個想法，但身為民族主義型政治人物，他無意角逐，除非有信心勝出。奧班拒絕回應華爾街日報的報導。

另一名消息來源的官員說，聯合國秘書長候選人大部分具有「秘書」背景，擁有國際官僚機構或檯面下的外交經驗，但奧班是一位「將軍」。美國國務院官員同意這種形容，並認為奧班有正確意識形態，懂得如何在敵人面前動用權力，不會被聯合國紐約總部的建制派嚇倒。

美俄 華爾街日報 聯合國 秘書長 俄羅斯

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