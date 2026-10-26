今晨國際頭條一次看／諾獎得主馬查多返回委國 巴西總統決選延長投票

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

馬查多流亡近11月突返委內瑞拉 挑戰美國支持的過渡政府

Venezuela's Machado Returns Home, Challenging U.S.-Backed Government

摘要

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多流亡近11個月後，25日突然返國，要求推動總統大選。她的回歸將對美國支持的代理總統羅德里格斯政府施加新壓力，也可能打亂川普政府循序推動政治過渡的安排。

為何重要

川普政府一方面支持民主轉型，一方面與現政府合作穩定局勢；馬查多返國，使美國必須更直接面對委內瑞拉何時舉行選舉的問題。

華盛頓郵報

約2成川普2024支持者轉為不滿 期中選舉成共和黨關鍵變數

These Trump voters changed their minds — and are key to the midterms

摘要

華郵民調顯示，2024年投給川普的登記選民中，有22%如今不認同他的施政，約占全體選民8%。部分人準備改投民主黨、分裂投票或乾脆不投票；川普支持率也從2月39%、7月37%降至目前33%。

為何重要

期中選舉通常是對執政黨的公投。若這批原本支持川普的選民大量倒戈或缺席，可能進一步放大共和黨失去的國會席次。

金融時報

巴西最高法院延長部分投票時間 交通爭議攪動總統決選

Brazil's Supreme Court extends voting as transport complaints mar election

摘要

巴西總統決選因多地公車班次減少、渡輪受限及豪雨影響投票，最高法院允許尚未結束投票的投票所把投票時間延長至晚間7時（台灣時間26日早上6時）。現任左派總統魯拉與右翼參議員佛拉維歐．波索納洛激烈對決，雙方陣營都要求延長時間。

為何重要

拉美最大國家正選擇維持魯拉的左派路線，或轉向川普盟友波索納洛，結果將牽動巴西對美關係、經濟與環境政策。

衛報

武契奇承認國會大選落敗 學生名單可望單獨過半

Serbian leader Aleksandar Vučić concedes defeat in fiercely contested parliamentary election

摘要

塞爾維亞25日提前舉行國會大選，強人武契奇承認執政聯盟落敗。初步推估顯示，由近兩年反政府示威發展而成的團體「學生名單」可望取得250席中的138席，武契奇所屬塞爾維亞進步黨約104席。投票率達67.6%，創1992年以來新高。

為何重要

學生運動從街頭抗議轉化為國會多數，可能終結武契奇長達12年的掌權，也為這個歐盟候選國帶來重大政治轉向。

路透

巴西總統決選開票 小波索納洛初步微幅領先魯拉

Bolsonaro inches past Lula as early results counted

摘要

巴西總統決選進入開票，路透首頁即時資訊顯示，右翼參議員波索納洛在初步計票中微幅超前現任左派總統魯拉。波索納洛是前總統老波索納洛長子，首輪投票以約47%對45%的得票率領先魯拉。

為何重要

這項選舉結果將決定巴西是否加入近年拉丁美洲右轉趨勢；波索納洛若勝選，也將使這個區域最大經濟體與川普政府進一步靠攏。

美聯社

她三度投川普卻因癌症醫療債轉向民主黨 醫療費衝擊期中選舉

She voted for Trump every time. Then came cancer and the bills

摘要

46歲德州選民辛蒂．班達（Cindy Banda）三度投給川普，但罹患乳癌後，即使有保險仍累積逾2.5萬美元醫療費，讓她首次改投民主黨。民調顯示，約半數登記選民將醫療成本視為家庭重大問題，比例明顯高於4年前。

為何重要

班達的轉變反映生活與醫療成本正在侵蝕部分川普選民支持；醫療議題上，選民對民主黨的信任度也明顯高於共和黨。

（本文與AI協作）