保加利亞總統大選選情膠著 11月1日第2輪決選

保加利亞今天在黑海一系列商船遭到無人機襲擊的安全疑慮下舉行總統大選首輪投票。選務官員表示，由於沒有明確結果，將於11月1日展開第2輪投票。

法新社報導，根據3份民調，支持與俄羅斯對話、反對軍援烏克蘭的現任總統約托娃（Iliana Iotova）獲得35%至36.5%選票。

她將於11月1日決選中對決估計得票率32.2%至32.5%、獲親西方在野勢力支持的銀行家暨前看守總理蓋洛夫（Andrey Gyurov）。

選情比預期更為膠著。選前民調原本預測約托娃將輕鬆勝出。

根據民調，投票率約僅20%。

約托娃投完票後表示，她希望解決歐洲聯盟最貧窮成員國「迫切的貧窮問題，以及不均和區域差距」。

現年62歲的她選戰以烏克蘭戰爭為主軸，承諾成為一位「和平的總統」。她強調：「我認為必須有和平、穩定和安全。」

現年50歲的蓋洛夫則表示，他希望打造「一個放眼未來的保加利亞，一個擁抱歐洲、自由且自豪的國家…而且是一個政府能正常運作的國家」。

美聯社報導，這次選舉投票率創新低。觀察人士將其歸因於民眾普遍不信任政治人物，導致選民冷漠。第2輪決選將是兩種截然不同政治路線的激烈對決，反映社會高度對立。