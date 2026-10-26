巴西投票日公共運輸出狀況 最高法院裁定投票延長兩小時

巴西展開選情緊繃的總統選舉決選投票。最高法院一名法官今天宣布，由於接獲公共運輸問題影響投票的投訴，投票時程將延長兩小時。

法新社報導，在總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）提出要求後，法新社看到的法官扎寧（Cristiano Zanin）裁定內容指出：「我判令全國投票所開放時間延長兩小時，直到晚間7時（格林威治標準時間晚間10時）。」

魯拉稍早表示，聖保羅（Sao Paulo）等數個城市公車停駛，許多人遭到「剝奪投票權」。

魯拉說：「我們已經要求最高法院延長投票時間，好讓那些因市長的惡劣手段而實質上遭到阻止投票的民眾，仍然可以投下神聖一票。」

這位80歲左派領袖正與右翼參議員佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）進行勢均力敵的選戰。本月稍早首輪投票時，佛拉維歐．波索納洛得票領先。

魯拉表示，聖保羅有4成公車被迫停止服務，這情況也發生在他家鄉東北部多個城市。

他說：「我過去從未在任何一次選舉中抱怨過。不論勝敗，我都接受結果，準備下一次。但是這回確實發生極其惡劣的事情。任何人都不應該僅僅因為某個無賴企業主，或是某個腐敗、犯罪的市長試圖阻止人民投票，就放棄行使投票權。」

魯拉在首輪選舉中拿下65%選票的東北部巴伊亞州（Bahia）選委會以未在投票日提供免費交通服務為由，已經下令逮捕當地交通局長。

當地媒體報導，城內有75輛巴士遭到阻止駛離車庫。

最高法院法官兼選舉法院院長馬克斯（Kassio NunesMarques）向記者表示：「我們確實在部分地區面臨交通困難，目前正在處理中。」