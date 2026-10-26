美國：已協助波灣國家經荷莫茲海峽出口15億桶原油

美軍中央司令部今天表示，自從夏季以來，已經協助波斯灣國家經由荷莫茲海峽出口15億桶原油，成功突破伊朗封鎖。

法新社報導，美軍中央司令部（US CentralCommand）在社群平台X上發布聲明表示：「美軍協助波斯灣盟國自從夏季以來出口超過15億桶原油，達成重要里程碑。」

聲明指出，過去6個月在中央司令部部隊支援下，已經有超過3000艘商船順利通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），強調「超過95%的船隻航行荷莫茲海峽時安全通過」。

正在荷莫茲海峽視察美軍的中央司令部司令古柏（Brad Cooper）表示：「多虧我方人員的傑出努力，今天荷姆茲海峽主要航運通道依然安全無阻，未受伊朗水雷威脅。」

自從2月28日美國和以色列對伊朗發動攻擊、中東戰事爆發以來，伊朗已經對此一關鍵水道實施控制，要求通過海峽的船隻獲得相關許可。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本月曾表示，伊朗已經「完全喪失對荷莫茲海峽的控制」，宣稱德黑蘭的經濟陷入「徹底而全面的自由落體式崩潰」之中。

他說：「荷莫茲海峽是開放的，現在流出的原油幾乎和衝突開始之前一樣多。因此他們已經完全喪失對海峽的控制。」

根據海事追蹤公司Kpler數據，原油出口量於9月已經恢復至戰爭爆發前水準，不包括伊朗，當月至少有1650萬桶原油從該地區出口。