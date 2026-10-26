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澤倫斯基：烏美俄三方會談將於11月舉行
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，目標重啟停滯和平談判的基輔、華府、莫斯科三方會談將於11月舉行。
法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在接受烏克蘭電視台訪問時說：「我們已經準備好對話。如果是領土問題，就必須在領導人層級討論。其他議題屬技術小組權限內。因此，所有相關問題都可以於11月進行討論。」
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）23日表示，三方會談計劃於11月在阿拉伯聯合大公國舉行。
俄、烏方於美國總統川普政府加緊展開外交斡旋同時作出相關宣布。
川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）20日先在挪威奧斯陸與澤倫斯基及歐洲領袖會晤，隔天再與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會談。
在這些會談後，基輔和莫斯科都表示有意在華府協調下恢復直接談判。
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