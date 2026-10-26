聽新聞
0:00 / 0:00

盧比歐：美國支持委內瑞拉民主轉型談判 直接促成馬查多返國

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

委內瑞拉反對派領袖馬查多結束流亡、重返祖國。美國國務卿盧比歐今天表示，這一切之所以成為可能，得益於華府所支持、關乎該國民主未來的協商。

法新社報導，自從美軍1月推翻長期執政的馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，委內瑞拉便由代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在華府監督下主政。

盧比歐（Marco Rubio）在社群媒體上表示：「美國支持的和解談判直接促成馬查多（Maria CorinaMachado）女士安全返回委內瑞拉的條件，這項談判已經讓數百名政治犯獲釋，讓數百位政治反對派人士結束流亡歸國。」

他強調：「我們期望所有政治參與者都能支持這些談判，這代表著委內瑞拉30年來最好的機會，不僅能和平地實現自由和公正選舉，也能建立持久民主。」

委內瑞拉臨時政府與反對派代表上週完成最新一輪民主轉型談判，美國曾就此公開予以讚揚。

盧比歐 委內瑞拉 馬查多

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

流亡近1年 委內瑞拉反對派領袖馬查多返國

美國施壓古巴 川普談軍事干預盧比歐籲民合作

承諾不拿台灣當籌碼！美眾議員貝拉「已向盧比歐確認」：對台軍售未成為與陸談判籌碼

巴西決選前夕左翼紅潮對決右派浪潮 小波索納洛民調微幅領先魯拉

相關新聞

美期中選舉 瞄準伊朗戰爭…歐巴馬痛批川普

美國前總統歐巴馬廿四日首度在期中選舉站台，罕見猛批現任總統川普，將高油價歸咎於川普對伊朗發動毫無必要的戰爭，後果讓民眾承擔。川普隨即反擊，痛批歐巴馬無能，稱歐巴馬當年的政策送錢給伊朗，兩人隔空交鋒，讓期中選舉火藥味更加濃厚。

黑海凶險更甚荷莫茲海峽 俄烏今年已襲擊570船

金融時報廿五日報導，俄烏雙方持續攻擊黑海商船及港口設施，今年當地已有至少四十名船員喪命，超過國際社會更為關注的荷莫茲海峽，成為全球商船船員死亡人數最多的海域。

馬斯克認了降速烏克蘭星鏈 澤倫斯基：現已恢復

美聯社報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克廿四日承認，旗下公司上周限制烏克蘭境內「星鏈」衛星網路服務速度，更反過來指控烏克蘭軍方違反服務條款，利用民用星鏈系統發動攻擊性無人機空襲、殺害他人，強調上周已堵住這項漏洞。

55波太刺激！巴西總統決選 魯拉拚逆轉

巴西廿五日舉行總統決選，選民將決定是讓左派總統魯拉再執政四年，或是由參議員佛拉維歐．波索納洛帶領巴西重返右派路線。

以軍大掃蕩希伯崙 數百巴勒斯坦家庭被迫撤離

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：以軍大掃蕩希伯崙 數百巴勒斯坦家庭被迫撤離 頭條二：候選人拿對手童年創傷打廣告 共和黨內也看不下去 頭條三：AI熱潮連灰色油漆都受惠 資料中心養出意外贏家

【專家之眼】集體的夢遊者 歐洲年輕人為何走上街頭？

今秋歐洲接連出現示威遊行，從法國校園到南歐城市，教育、物價、住房與公共服務問題相互交織，宛如一場集體夢遊。多數參與者和平表達訴求，部分地區卻出現縱火、搶掠及警民衝突。這波風潮真正揭露的，是民眾對生活改善失去耐心，以及政府回應能力受到質疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。