聽新聞
0:00 / 0:00
盧比歐：美國支持委內瑞拉民主轉型談判 直接促成馬查多返國
委內瑞拉反對派領袖馬查多結束流亡、重返祖國。美國國務卿盧比歐今天表示，這一切之所以成為可能，得益於華府所支持、關乎該國民主未來的協商。
法新社報導，自從美軍1月推翻長期執政的馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，委內瑞拉便由代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在華府監督下主政。
盧比歐（Marco Rubio）在社群媒體上表示：「美國支持的和解談判直接促成馬查多（Maria CorinaMachado）女士安全返回委內瑞拉的條件，這項談判已經讓數百名政治犯獲釋，讓數百位政治反對派人士結束流亡歸國。」
他強調：「我們期望所有政治參與者都能支持這些談判，這代表著委內瑞拉30年來最好的機會，不僅能和平地實現自由和公正選舉，也能建立持久民主。」
委內瑞拉臨時政府與反對派代表上週完成最新一輪民主轉型談判，美國曾就此公開予以讚揚。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。