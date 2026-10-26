盧比歐：美國支持委內瑞拉民主轉型談判 直接促成馬查多返國

委內瑞拉反對派領袖馬查多結束流亡、重返祖國。美國國務卿盧比歐今天表示，這一切之所以成為可能，得益於華府所支持、關乎該國民主未來的協商。

法新社報導，自從美軍1月推翻長期執政的馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，委內瑞拉便由代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在華府監督下主政。

盧比歐（Marco Rubio）在社群媒體上表示：「美國支持的和解談判直接促成馬查多（Maria CorinaMachado）女士安全返回委內瑞拉的條件，這項談判已經讓數百名政治犯獲釋，讓數百位政治反對派人士結束流亡歸國。」

他強調：「我們期望所有政治參與者都能支持這些談判，這代表著委內瑞拉30年來最好的機會，不僅能和平地實現自由和公正選舉，也能建立持久民主。」

委內瑞拉臨時政府與反對派代表上週完成最新一輪民主轉型談判，美國曾就此公開予以讚揚。