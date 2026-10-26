極右派瑪琳．雷朋首場競選演說 誓言重振法國法治

爭取明年接替法國總統馬克宏的極右派領袖瑪琳．雷朋今天在首場競選演說中誓言，若能勝選，將「重振法治」。

法新社報導，法國過去幾週動盪局勢似乎讓民調領先的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）獲益。因不滿生活成本危機而引爆的大規模抗議昨天及前一週都引發一些暴力衝突。

在上週末示威期間出現搶劫和縱火事件後，瑪琳．雷朋表示：「我們將恢復法治。」

她在奧爾良（Orleans）對8500位她所屬民族主義派反移民政黨的支持者發表演說。被極右派尊奉為民族抵抗象徵的聖女貞德（Joan of Arc）1429年就是在奧爾良成功解除英軍長達將近7個月圍城。

58歲的瑪琳．雷朋告訴群眾：「我們為國家提出的不是回到過去，而是新時代的曙光。」群眾則高喊「我們會贏、我們會贏」，氣氛熱烈。

她誓言守護法國文化認同，從語言、傳統到價值觀與生活方式，贏得揮舞國旗的支持者熱烈歡呼。

她說：「我們希望法國重拾力量。」

現場23歲支持者馬蘭格爾（Charlene Malingre）對法國治安感到日益憂心。她告訴法新社：「我認為瑪琳．雷朋能拯救法國脫離當前困境…尤其是在經濟、治安和維護法律秩序方面。」

超過40萬人昨天在主要城市遊行，抗議生活成本上升，但是部分蒙面示威者脫離遊行隊伍後引發暴力衝突。

警方逮捕超過1300人，內政部長努涅斯（LaurentNunez）將大部分暴力歸咎於「極左」分子。

一週前的全國性抗議活動緊接著因不滿惡質教育環境而進行的長達4週學生示威後展開，同樣演變成為動亂。

工會與黃背心抗議人士誓言，未來數週將繼續上街示威。

瑪琳．雷朋指控馬克宏（Emmanuel Macron）領導的中間派政府對暴力抗議過度軟弱，缺乏執政威信。她說：「當成群結隊的人洗劫並且縱火焚燒我們建築物時，誰還能聲稱這有法治？」

已經3度參選總統的這位反移民政黨資深候選人同時承諾將推動更嚴格移民法。

她表示：「我們將恢復我們的邊界，甚至建立雙重邊界，包括法國邊界和歐洲邊界。法國國籍將再次成為若非繼承，則須憑藉努力而獲得的特權。」