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印尼減供新加坡天然氣 黃循財指應履約進口商將護權益

中央社／ 新加坡25日專電

東南亞地區煙霾問題引來外交齟齬，印尼削減對新加坡天然氣出口。新加坡總理黃循財今天表示，天然氣供應受商業合約保障，各方應履行承諾，本地進口商將採取必要措施維護合法權益。

不只印尼，近日在東南亞出現的霾害已經讓包括馬來西亞、新加坡及東帝汶等地空氣污染指數升至不健康等級。對於涉及跨境煙霾的企業，新加坡內政部長尚穆根（K Shanmugam）曾表示，企業不應以為證據和違規行為都發生在印尼，就能逃避在新加坡應負的責任。

新加坡「聯合早報」報導，黃循財今天以執政黨人民行動黨秘書長身分，在行動黨幹部大會致詞時指出，政府不僅要處理當前問題，也必須為國家未來做好準備，及早預判可能出現的挑戰。

黃循財以能源為例說，未來經濟仍將由創意與人才驅動，但運算能力的重要性將日益提高，而相關發展需要消耗大量能源，因此政府必須提前規劃，滿足新加坡未來的能源需求。他表示，天然氣供應有商業合約保障，各方應履行承諾，印尼削減供應，新加坡本地進口商會採取必要措施、維護合法權益。

印尼能源監管機構上游油氣特別工作單位（SKKMigas）主席佐科（Djoko Siswanto）表示，為優先滿足國內需求，印尼將對新加坡的天然氣供應量每天削減3100萬標準立方英尺。

黃循財說，政府必須正視人民對生計及下一代未來的憂慮，持續創造機會。他亦指出，政府應警惕民粹主義，避免以簡單方案迴避艱難的現實。

主管能源與工業的新加坡貿工部長陳詩龍會後接受媒體訪問時表示，印尼減供的管道天然氣占新加坡發電需求不到2%，新加坡可透過液化天然氣等其他來源補足。該事件短期內不會影響電價，若日後出現較大影響，政府會推出更多援助措施。

此外，在政黨發展方面，黃循財強調，人民行動黨必須持續更新領導層，讓新老兩代黨員相互學習並給予年輕黨員更多發揮空間及承擔更大責任，以延續政黨為民服務的使命。

黃循財前年從李顯龍手中接過黨秘書長職務，標誌著人民行動黨完成第3代到第4代領導權力交接。他去年首次以秘書長身分帶領執政黨出征全國大選，在大多數選區勝出，蟬聯執政並組成內閣。依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政。

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