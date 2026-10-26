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以色列將在大選日關閉所有約旦河西岸口岸

德國之聲／ 德國之聲

以色列軍方周日（10月25日）宣布，從當天起，巴勒斯坦人不得進入西岸的以色列社區工作；下周二的大選日全天關閉所有陸路口岸，禁止巴勒斯坦工人進出整個約旦河西岸地區。以色列將在下周二（10月27日）舉行議會選舉。

上周五，巴勒斯坦武裝人員在希伯倫市（Hebron）附近發動襲擊，造成兩名以色列士兵喪生，另有三人受傷。兩名襲擊嫌疑人被擊斃。以色列軍方隨後在約旦河西岸展開了軍事行動。巴勒斯坦激進組織哈馬斯對此次襲擊表示贊賞，但並未宣稱對此負責。以色列軍隊表示，已「逮捕了約40名嫌疑人，其中包括隸屬於哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的恐怖分子。」

希伯倫市長優素福·賈巴裡（Yousef al-Jabari）向半島電視台表示，自周五以色列發動突襲以來，已有約2200人流離失所。以色列國防部長伊斯雷爾．卡茨（Israel Katz）證實了這一數字。他在接受以色列公共廣播公司（Kan）采訪時稱，在「我們徹底解決希伯倫境內所有與哈馬斯相關的問題之前」，巴勒斯坦人「將不被允許返回」。

以色列總理內坦尼亞胡強調要讓襲擊者付出沉重代價，並稱正計劃開展一場以色列1967年首次佔領約旦河西岸以來最大規模的行動。

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以色列 約旦 大選

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