55波太刺激！巴西總統決選 魯拉拚逆轉

巴西廿五日舉行總統決選，選民將決定是讓左派總統魯拉再執政四年，或是由參議員佛拉維歐．波索納洛帶領巴西重返右派路線。

魯拉下周就將年滿八十一歲，他在第一輪投票落後波索納洛，如今力圖逆轉勝。最新民調顯示，兩人支持度不相上下。投票時間至當地下午五時（台灣時間廿六日早上四時），預計數小時內公布結果。

這場決選將決定巴西是否繼續成為拉丁美洲少數由左派執政的國家，還是加入區域右轉浪潮。這股浪潮受到美國總統川普支持，巴西前總統老波索納洛是川普盟友。

魯拉表明將抵禦美國干預及民主倒退，並承諾擴大社會保障。四十五歲的波索納洛則承諾打擊犯罪、削減政府支出。

巴西右派自由黨總統候選人波索納洛。路透

波索納洛試圖將自己塑造成比父親更溫和的政治人物。他父親老波索納洛因二○二二年敗選後企圖發動政變遭判刑廿七年，目前正在服刑。

首輪選舉失利後，左派迅速動員，舉行大規模集會，高喊「波索納洛絕不再來」。抗議者回顧老波索納洛在新冠疫情期間混亂的應對方式、對亞馬遜雨林造成的破壞，以及削減公共福利計畫等爭議。

選後巴西可能面臨激烈政治衝突。分析家特勞曼表示，右派勢力掌握新國會，如果魯拉勝選，將面對國會杯葛及彈劾威脅。如果波索納洛勝選，最高法院恐遭報復，因為該院判決老波索納洛企圖政變罪名成立。