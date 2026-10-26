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馬斯克認了降速烏克蘭星鏈 澤倫斯基：現已恢復

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
在烏克蘭東南部城市札波羅熱與俄軍作戰的烏克蘭特種部隊，極為倚靠星鏈技術。圖為烏軍正在架設星鏈系統。路透
在烏克蘭東南部城市札波羅熱與俄軍作戰的烏克蘭特種部隊，極為倚靠星鏈技術。圖為烏軍正在架設星鏈系統。路透

美聯社報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克廿四日承認，旗下公司上周限制烏克蘭境內「星鏈」衛星網路服務速度，更反過來指控烏克蘭軍方違反服務條款，利用民用星鏈系統發動攻擊性無人機空襲、殺害他人，強調上周已堵住這項漏洞。

烏克蘭總統澤倫斯基稍早證實，星鏈及星盾網速已恢復正常，結束持續超過一周、影響烏軍前線作戰的限制措施。

馬斯克廿四日在社群平台Ｘ發文表示，星鏈屬於民用商業服務，不允許用於發動攻擊性無人機空襲、殺害他人。他進一步指控：「烏軍違反星鏈服務條款，利用星鏈發動攻擊性無人機空襲，殺害他人。」他同時強調，軍用版星盾系統的任何調整都由美國政府控制。

路透報導，烏克蘭總統顧問貝斯克列斯特諾夫反駁馬斯克，強調烏軍不可能利用星鏈執行中長程攻擊型無人機任務。他指出，烏克蘭對俄羅斯境內煉油廠等目標發動長程無人機攻擊時，並不依賴星鏈。

星鏈是SpaceX提供的民用商業衛星網路服務，星盾則是採用星鏈技術、由美國政府運作的軍用系統，也是烏軍無人機作戰與軍事通訊的重要骨幹。上周星盾突然遭到限速，烏克蘭官員指出，相關限制使星盾僅能支援時速一百六十公里以下的無人機運作，不僅削弱烏軍攔截俄羅斯攻擊型無人機的能力，也迫使部分軍事行動取消。

這場限速風波也加劇美烏緊張。事發前川普才宣布與俄羅斯達成柴油採購協議，同時施壓基輔停止攻擊俄羅斯煉油廠。對於限速命令究竟由誰下達，馬斯克與美國官員先前均聲稱只有對方有權決定，雙方互推責任。川普也否認親自下令，並表示不應責怪馬斯克。

星鏈 馬斯克 殺人

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