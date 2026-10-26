黑海凶險更甚荷莫茲海峽 俄烏今年已襲擊570船

金融時報廿五日報導，俄烏雙方持續攻擊黑海商船及港口設施，今年當地已有至少四十名船員喪命，超過國際社會更為關注的荷莫茲海峽，成為全球商船船員死亡人數最多的海域。

根據國際海事組織等單位統計，今年黑海已有超過五百七十艘船舶遇襲，造成至少四十名船員死亡，高於荷莫茲海峽已確認的廿四人死亡。部分估計顯示，黑海船舶遇襲次數超過波斯灣六倍，光是七月至九月，就有約三八七艘船舶遇襲，比前一季增加逾五倍，平均每天超過四起攻擊事件。

烏克蘭海運工人工會主席格里戈里烏克說：「進入黑海並停靠烏克蘭港口，幾乎等同自殺。」

烏克蘭今年夏季起擴大無人機攻勢，九月宣稱在過去近三個月內擊中超過三百艘俄羅斯船舶，包括油輪及穀物運輸船。俄羅斯則加強攻擊進出烏克蘭港口的商船，過去四十五天約百分之九十的船舶遇襲事件是俄羅斯所為。烏克蘭大敖德薩地區港口九月處理的船舶不到十艘，與七月約四百艘相比急遽萎縮。

雙方攻擊手法愈來愈致命。安布雷公司資深分析師亞歷克薩指出，烏軍過去會攻擊船舶裝卸裝置，或癱瘓輪機室及方向舵，如今開始採取與俄軍類似戰術，攻擊駕駛台及船員生活區，可能造成更多船員傷亡。

航運成本隨之暴漲。保險業者透露，黑海船舶的戰爭保險費可能高達船體價值的百分之十五，幾乎是波斯灣的兩倍。部分船東因此改派船齡高達五十年的老舊船舶，並招募來自敘利亞、埃及等國的船員冒險工作。金融時報取得的合約顯示，部分敘利亞船員月薪僅八百美元，若不幸死亡，家屬可依職級獲得二萬五千至五萬美元賠償。

這場危機衝擊全球糧食供應。烏克蘭八月海運農產品出口量降至一百四十萬噸，較戰前減少約百分之七十五；俄羅斯黑海及鄰近亞速海港口九月穀物裝船量僅剩廿萬一千噸，約為前一個月的六分之一。