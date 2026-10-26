7萬警力緊盯！法24日大示威 失控場面減

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
法國警方廿四日在巴黎文森門附近使用水砲試圖驅散示威者。法新社
法國警方廿四日在巴黎文森門附近使用水砲試圖驅散示威者。法新社

法國各地廿四日再度爆發大規模示威，數十萬民眾走上街頭，巴黎、馬賽等多座城市入夜後陸續爆發警民衝突，逾一千三百人被捕。不過，相較於十七日的暴動，這次示威未重演遍地縱火、搶劫及破壞的失控場面，對近期承受龐大維安壓力的法國當局而言，已算是小勝。

法國內政部估計，廿四日全國約有四十一萬人參與示威，工會則宣稱人數高達八十萬。這波抗議主要針對生活成本高漲及校園環境惡劣等問題，延續過去數周的學生抗議浪潮。儘管法國多數地區陰雨綿綿，仍有大批民眾上街，凸顯社會不滿情緒。

白天多數遊行和平進行，但入夜後部分城市爆發警民衝突，警方動用催淚瓦斯、水砲及警棍驅散示威者。

內政部表示，至廿五日全國已有一三一四人被捕，約為十月十七日那次暴動的一半。警方約有五十人受傷，上次則有上千人。

為防止重演十七日的暴動，法國政府這次部署約七萬名警察，並在多座城市實施限制措施。

紐約時報報導，巴黎當局擔心暴力事件重演，提前關閉羅浮宮、大皇宮、奧賽美術館、橘園美術館及畢卡索美術館等多處文化場館。知名的香榭麗舍大道沿線多家商店及精品店紛紛以木板封住門窗，防範遭到洗劫，多數商家入口處也部署保全人員戒備。

儘管如此，巴黎一場從義大利門前往文森門的和平遊行，二十四日接近尾聲時仍爆發警民衝突。部分示威者架設臨時路障、朝警方投擲物品，另有蒙面青年砸毀汽車經銷商的玻璃窗，鎮暴警察隨即持警棍驅散人群。

馬賽有示威者焚燒垃圾桶、架設燃燒中的路障；波爾多則有人拆下建築物木板搭建路障。里昂警方也對聚集在禁入區域的群眾發射催淚瓦斯彈，驅散約一百五十名以學生為主的示威者。

抗議浪潮蔓延至其他歐洲國家。阿爾巴尼亞首都地拉那廿四日爆發數千人反政府示威，鎮暴警察發射催淚瓦斯驅散群眾；比利時首都布魯塞爾也有要求改善教育體系的反政府示威者與警方衝突。義大利米蘭則部署包括數百名軍人在內的大批維安人員，阻止示威者聚集，避免重演前一周的縱火、砸店及搶劫事件。

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