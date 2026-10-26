紐時：介選動作多 美司法部惹議

聯合報／ 編譯王曉伯／綜合報導　

紐約時報報導，美國總統川普支持度下滑，共和黨恐在期中選舉失去國會控制權，在川普要求下，司法部正加強介入選舉，引發外界憂心選舉公正性及司法獨立。

司法部上周向聯邦法院提出聲請，要求若阿拉斯加州現任共和黨籍參議員蘇利文以些微差距落敗，便阻止選舉結果正式認證。司法部聲稱，另一名候選人姓名與蘇利文幾乎相同，可能造成選民混淆。

這是司法部數十年來罕見的行動，川普坦承是他要求司法部出手。知情人士透露，部分司法部官員對此舉法律依據及合憲性提出疑慮，川普仍要求照辦。

司法部也擴大調查郵寄選票，廿三日對加州約兩萬張郵寄選票提出訴訟，聲稱其中可能涉及非公民投票，並要求地方選舉官員協助辨識選民名冊中的非公民，將相關選票擱置。

此外，司法部打破選前六十天避免對候選人採取法律行動慣例，本月稍早以移民文件登記不實等理由，搜索民主黨眾議員歐瑪住處。

司法部還試圖透過法律途徑取得敏感的州級選民資料，並計畫十一月三日選舉當天派遣一千名觀察員到各州監督選舉，規模史上最大，是上次期中選舉三倍。

司法部長布蘭奇曾任川普的辯護律師。布蘭奇主張，只要總統沒有違法違憲，就有權決定司法部應採取哪些行動。

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