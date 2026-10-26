美期中選舉 瞄準伊戰 歐巴馬痛批川普

美國前總統歐巴馬廿四日首度在期中選舉站台，罕見猛批現任總統川普，將高油價歸咎於川普對伊朗發動毫無必要的戰爭，後果讓民眾承擔。川普隨即反擊，痛批歐巴馬無能，稱歐巴馬當年的政策送錢給伊朗，兩人隔空交鋒，讓期中選舉火藥味更加濃厚。

歐巴馬廿四日在俄亥俄州替民主黨州長候選人艾克頓及參議員候選人布朗站台。布朗與共和黨現任參議員赫斯特德的激烈對決，可能左右參議院控制權。

一向對川普保持克制的歐巴馬，將矛頭指向伊朗政策，批川普一連串錯誤決策，尤其是發動一場「沒人要求也完全沒必要戰爭」，推高美國民眾生活成本。歐巴馬說，汽柴油及商品上漲，都與這場戰爭有關。

歐巴馬說，當年他執政時，透過外交談判促成二○一五年伊朗核協議，不必發射飛彈就能阻止伊朗取得核武，川普卻退出這項協議對伊朗開戰，造成美軍傷亡、美軍基地及盟友遭到攻擊，數百名美國人受傷，國際能源價格大漲，這些代價最終由美國民眾承擔。

歐巴馬指控川普熱衷替自己、家族和親信牟利，也嘲諷川普喜歡改造白宮，「到處都是金色裝飾，他把白宮搞得像是（伊拉克前總統）海珊開了一家起司蛋糕工廠餐廳」。起司蛋糕工廠是以裝潢繁複華麗著稱的美國連鎖餐廳。

川普隨即在社群平台反擊，指控歐巴馬過去給伊朗數十億美元，替伊朗取得核武鋪路。美聯社

面對歐巴馬的批評，川普在社群平台發文，痛批歐巴馬「極度無能」，指控他過去給伊朗數十億美元，替伊朗取得核武鋪路。他更嘲笑歐巴馬曾在總統大選替希拉蕊．柯林頓及賀錦麗助選，結果兩人都敗選。

川普在喬治亞州佩里的造勢場合，承認油價「暫時很高」，但將會下降。川普還宣稱「我們正透過關稅獲得大量資金」，並重申若共和黨贏得國會兩院，將向美國人普發五千美元（約新台幣十六點三萬元）。

隨著十一月三日期中選舉逼近，民主黨試圖奪回國會參眾兩院控制權。川普廿四日在佛州棕櫚灘提前投票，並呼籲支持者「假裝我也在選票上」，藉此動員共和黨選民。