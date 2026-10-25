法國週末示威警方逮1314人 工會領袖籲繼續抗議

法國內政部今天表示，警方在週末國內各地的示威活動中逮捕1314人，但有53位警員因衝突受傷，工會領袖則呼籲下一個週六持續抗議。

這是法國連續第2個週末發生動亂，各大城市昨天出現大規模示威，群眾抗議生活成本高昂，並爆發若干暴力事件，警方因此拘捕1314人。

明年4月法國預計舉行總統大選，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）即將結束第2個任期。

法國內政部指出，有41萬人參加昨天的示威遊行。

相關當局部署7萬名警力，有助於避免重演10月17日席捲多座城市的打劫與破壞行徑。

法國內政部提到，警方在昨天的示威抗議中，介入處理75起火警，而且有24間商家遭到洗劫。

工會領袖呼籲10月31日繼續抗議，並在11月5日進行全國罷工。

他們還宣稱，人民對於薪資、生活成本和公共服務的不滿情緒，正從學生運動向外大幅擴散。